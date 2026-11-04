ABD seçimleri kripto yasasını zora soktu

AP'nin projeksiyonlarına göre Demokratlar, Senato'daki çoğunluğu Iowa eyaletindeki yarışı da kazanarak garantiledi. Parti, kendisiyle aynı safta oy kullanan bağımsız senatörlerle 100 sandalyelik Senato'da 51 koltuğa ulaştı. Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nde de çoğunluk için gereken 218 sandalye eşiğini aştı.

Sonuçlar, Trump'ın ikinci başkanlık döneminin son iki yılında Kongre'deki güç dengesini değiştiriyor. Demokratlar, Cumhuriyetçilerin elindeki en az yedi Senato koltuğunu kazandı. Parti, Teksas ve Güney Karolina gibi Cumhuriyetçilerin geleneksel olarak güçlü olduğu eyaletlerde de zafer elde etti. Seçim öncesinde tahmin piyasaları, Demokratların iki kanadı birden kazanma ihtimalini yaklaşık yüzde 75 olarak fiyatlıyordu.

OHIO'DA 63 MİLYON DOLARLIK KAMPANYA BOŞA ÇIKTI

Kripto sektörü açısından seçim gecesinin en dikkat çekici sonucu Ohio eyaletinden geldi. Kripto paralara yönelik eleştirileriyle bilinen eski Senatör Sherrod Brown, Cumhuriyetçi Senatör Jon Husted'i yenerek Senato'ya geri döndü. Brown, 2024 seçimlerinde koltuğunu kaybedene kadar Senato Bankacılık Komitesi'nin başkanlığını yürütüyordu.

Sektör, Brown'ın Senato'ya dönüşünü engellemek için yaklaşık 63 milyon dolar harcadı. Bu tutar, sektörün bu seçimlerdeki en pahalı kampanyası oldu. Harcamaların merkezinde Coinbase, Ripple ve Andreessen Horowitz gibi şirketlerin finanse ettiği siyasi eylem komitesi Fairshake yer aldı. Fairshake, 2024'te de Brown'a karşı kampanya yürütmüştü. Coinbase'in kurduğu Stand With Crypto ise bu yarışta CLARITY'ye destek veren Husted'in yanında durdu.

CLARITY İÇİN ZAMAN DARALIYOR

Seçim sonuçları, kripto piyasasına federal düzeyde kurallar getirmeyi amaçlayan CLARITY tasarısının önünü daha da daraltıyor. Tasarı, 15 Eylül'de ABD Senatosunda yapılan usul oylamasında 49'a karşı 50 oyla takılmıştı. Ethereum France Başkanı Jerome de Tychey'e göre tasarı, yeni Kongre'nin 3 Ocak 2027'de göreve başlamasından önce yasalaşmazsa süreç baştan başlayacak.

Kongre'deki komite başkanlıkları da Demokratlara geçecek. Kripto paralara şüpheyle yaklaşmasıyla bilinen Senatör Elizabeth Warren'ın Senato Bankacılık Komitesi'nin başına geçmesi bekleniyor. Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi için Maxine Waters'ın adı geçiyor. Waters'ın bu görev için bir rakibi de bulunuyor.

Demokratlar, Ocak 2027'den itibaren Temsilciler Meclisi komitelerinde celp yetkisini de elde edecek. Parti bu yetkiyle Trump yönetimini, Trump ailesini ve ailenin ticari faaliyetlerini soruşturabilecek. Senato çoğunluğu, Trump'ın düzenleyici kurumlara aday göstereceği isimlerin onay sürecini de etkileyecek.

De Tychey, çıkar çatışması kuralları ile müşteri koruma yükümlülüklerinin olgunlaşmış bir sektör için memnuniyetle karşılanması gereken düzenlemeler olduğunu söyledi. Bu kuralların Avrupa Birliği'nde kripto varlık piyasaları düzenlemesi MiCA kapsamında zaten uygulandığını hatırlattı. De Tychey, "Amerika'da kripto için en büyük risk, partizan bir konuya dönüşüp kökleşmesidir. Böyle bir durum ABD'yi birkaç yıl geriye götürebilir." ifadesini kullandı.