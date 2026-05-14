ABD spot Bitcoin ETF'lerinden tek günde 635 milyon dolar çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD spot Bitcoin ETF'lerinden tek günde 635 milyon dolar çıktı

ABD spot Bitcoin ETF\'lerinden tek günde 635 milyon dolar çıktı
14.05.2026 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) 635,2 milyon dolar çıkış yaşandı. Bu rakam ocak ayı sonundan bu yana kaydedilen en büyük günlük çıkışa karşılık geldi. Bir önceki işlem gününde de 233,3 milyon dolarlık çıkış kaydedilmişti.

Bitcoin'in 80 bin dolar seviyesi etrafında dalgalanmaya devam ettiği ortamda haftalık çıkışlar 841,2 milyon dolara ulaştı. ETF'ler yaklaşık 3,4 milyar dolarlık toplam girişle sonuçlanan altı haftalık kazanım serisinin ardından ilk kez net kayıp haftasına yöneldi.

BLACKROCK 285 MİLYON DOLARLIK ÇIKIŞLA LİSTEDE ZİRVEYE OTURDU

Çıkışlara BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonu yaklaşık 285 milyon dolarla liderlik etti. ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) 177 milyon dolar, Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) ise 133,2 milyon dolarlık çıkış kaydetti.

Morgan Stanley'nin 8 Nisan'da piyasaya sürdüğü Bitcoin Trust ETF'si (MSBT) ise akıntıya karşı yüzmeye devam etti. Fon çarşamba günü sıfır çıkış kaydederken salı günü yaklaşık 6 milyon dolarlık giriş almıştı. MSBT lansmanından bu yana hiç çıkış kaydetmedi ve toplam yaklaşık 256 milyon dolar birikim sağladı.

ALTCOİN FONLARINDA SOLANA VE HYPERLİQUİD GİRİŞ ÇEKTİ

Negatif trend Ethereum ETF'lerine de yansıdı. Ethereum fonları 36,3 milyon dolarlık çıkış yaşarken haftalık çıkışlar yaklaşık 184 milyon dolara ulaştı.

Solana bağlantılı fonlar ise yaklaşık 6 milyon dolarlık girişle olumlu yönde ayrıştı. Haftalık bazda Solana fonlarına toplam 51,6 milyon dolar girdi. Salı günü işleme başlayan Hyperliquid (HYPE) bağlantılı fonlar ilk gününde 1,36 milyon dolarlık giriş çekti ve kümülatif net girişleri 2,52 milyon dolara taşıdı.

Dalgalanma Bitcoin'in nisan diplerinden yüzde 37 toparlandıktan sonra 200 günlük hareketli ortalaması olan 82.400 dolar civarında direnç testine girdiği döneme denk geldi. Analistler kar realizasyonu baskısı, yükselen gerçekleşmemiş kar marjları ve zayıflayan ABD spot talebinin momentumun sönmekte olduğuna işaret ettiğini belirtti.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD spot Bitcoin ETF'lerinden tek günde 635 milyon dolar çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı

22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:22
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Dehşet anları kamerada
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 23:31:36. #7.13#
SON DAKİKA: ABD spot Bitcoin ETF'lerinden tek günde 635 milyon dolar çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.