ABD\'de tartışmalı kripto vergisi için erteleme adımı

Yüzde 0,2 oranındaki dijital varlık vergisinin 1 Ocak 2027'de başlaması planlanıyordu. Sangamon County mahkemesine sunulan başvuruda bu tarihin 1 Temmuz 2027'ye ötelenmesi istendi. Tarafların uzlaşmasına rağmen ertelemenin uygulanabilmesi için hâkimin onayı gerekiyor.

Başvuru, The Digital Chamber ve Illinois Blockchain Association adlı sektör kuruluşlarının eyaletin vergi düzenlemesine karşı açtığı dava kapsamında yapıldı. Taraflar, altı aylık sürenin hukuki itirazların incelenmesine zaman tanıyacağını ve davadaki haklarından vazgeçtikleri anlamına gelmeyeceğini belirtti.

KÂR OLMADAN VERGİ ALINMASINA İTİRAZ

Illinois Valisi JB Pritzker'ın haziranda imzaladığı düzenleme, eyaletin 2027 mali yılı bütçesinin parçası olarak kabul edildi. Vergi, kripto varlık satın alma ve transfer işlemlerini de kapsıyor. Tahsilatın borsalar gibi dijital varlık aracıları üzerinden yapılması öngörülüyor.

Sektörün temel itirazlarından biri, yatırımcıların kazanç elde edip etmediğine bakılmaksızın işlemlerden vergi alınması oldu. The Digital Chamber, düzenlemenin yeterli tartışma ve kamuoyu görüşü olmadan bütçeye eklendiğini savunuyor.

Vergiye karşı ayrı bir hukuki süreç yürüten Blockchain Association ile Crypto Council for Innovation da uygulamanın durdurulmasını istedi. İki kuruluş, şirketlerin eyaletten yeterli yönlendirme alamadan vergiye uyum sağlamak için milyonlarca dolar harcamak zorunda kaldığını ileri sürdü.

ERTELEME TALEBİ DAVAYI SONA ERDİRMİYOR

The Digital Chamber Üst Yöneticisi Cody Carbone, erteleme konusunda varılan anlaşmayı sektör açısından önemli bir kazanım olarak değerlendirdi. Carbone, kuruluşun verginin mahkeme yoluyla tamamen kaldırılması için çalışmayı sürdüreceğini belirtti.

Ortak talep kabul edilirse verginin başlangıcı altı ay ileri alınacak. Düzenlemenin anayasaya uygunluğu ve uygulanabilirliği konusundaki itirazlar ise dava sürecinde değerlendirilmeye devam edecek.