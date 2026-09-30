ABD\'de yeni altcoin fonu işleme açıldı

Bitwise NEAR ETF, 29 Eylül'de NYSE Arca'da NRR koduyla işlem görmeye başladı. Doğrudan NEAR tutan fonun yıllık yönetim ücreti yüzde 0,75 olarak belirlendi. Yatırımcılar, kripto borsasından token almak yerine aracı kurum hesapları üzerinden fon paylarını alıp satabilecek.

NEAR Protocol, merkeziyetsiz uygulamaların geliştirilmesine olanak sağlayan bir Blockchain ağı olarak faaliyet gösteriyor. NRR payları, yatırımcıya tokenların saklanması ve cüzdan yönetimiyle uğraşmadan NEAR'ın fiyat hareketlerine bağlı bir yatırım sunuyor.

STAKING GELİRİ PAY DEĞERİNE YANSIYACAK

Bitwise, fondaki NEAR varlıklarını ağın güvenliğine ve işlemlerin doğrulanmasına katkı sağlayan staking sürecine dahil etmeyi hedefliyor. Karşılığında kazanılan tokenlar, fonun varlıklarına eklenecek. Gelir, yatırımcıya ayrı bir nakit ödeme yerine pay başına net varlık değerindeki artışla yansıyacak.

Fonun staking ödüllerinin yaklaşık yüzde 67'si fonda kalacak. Kalan yüzde 33, staking hizmetiyle ilgili giderlere ayrılacak. Bu kesinti, yıllık yönetim ücretinden ayrı uygulanacak.

Şirket, NEAR ağındaki yıllıklandırılmış staking ödül oranını 25 Eylül itibarıyla yaklaşık yüzde 5 olarak açıkladı. Oran, fon yatırımcısının elde edeceği net getiriyi göstermiyor. Ödüller değişebiliyor ve NEAR fiyatındaki düşüş, staking yoluyla kazanılan geliri aşabiliyor.

Staking'e ayrılan tokenların çözülmesi zaman aldığı için fonun geri alım işlemlerinde gecikmeler yaşanabileceği belirtiliyor. Bitwise, ürünün riskleri arasında staking ödüllerinin kaybını ve operasyonel aksaklıkları da sıralıyor.

BITWISE YAPAY ZEKA ÖDEMELERİNE ODAKLANIYOR

Bitwise'ın NEAR tercihinde, yapay zeka sistemlerinin kullanıcılar adına ödeme ve işlem yapabileceği bir ekonomi beklentisi öne çıkıyor. Şirketin Yatırım Direktörü Matt Hougan, bu sistemlerin hızlı ve tek bir saklama kuruluşuna bağlı olmayan işlem altyapısına ihtiyaç duyacağını belirtti.

Hougan, farklı blok zincirleri arasında işlem yapılmasını sağlayan NEAR Intents'i bu yaklaşımın örneklerinden biri olarak gösterdi. Bitwise'ın açıklamasına göre protokolün toplam işlem hacmi, bir yıl önce 1 milyar doların altındayken 32 milyar doları aştı.

Şirketin Avrupa'da da NEAR staking ürünü bulunuyor. ABD'de işleme açılan NRR, Bitwise'ın Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP ve Hyperliquid'i kapsayan tek varlığa dayalı kripto fonlarına eklendi.