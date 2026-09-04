ABD\'nin kripto düzenlemesine yeni engel

Takvim değişikliğini Temsilciler Meclisi Çoğunluk Grup Başkanvekili Tom Emmer'in ofisi Cumhuriyetçi üyelere bildirdi. Yeni programa göre vekiller İşçi Bayramı'nın ardından dört gün oylama yapıp 17 Eylül'de Washington'dan ayrılacak. 21 ve 28 Eylül'de başlayan haftalardaki oylamalar takvimden çıkarıldı. Meclisin olağan yasama çalışmalarına 3 Kasım'daki ara seçimlerden sonra dönmesi bekleniyor. Meclis liderleri değişikliği açıklarken CLARITY'yi gerekçe göstermedi. Kısalan takvim, Senato'nun değiştirerek geri gönderebileceği bir tasarı için Meclise kalan süreyi daraltıyor.

Tasarının yasalaşması için birden fazla aşamanın tamamlanması gerekiyor. Temsilciler Meclisi kendi metnini (H.R. 3633) 2025'te geçirmişti. Düzenleme, kripto piyasasının denetimini ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) arasında paylaştırmayı ve kripto işlem platformlarına kayıt kuralları getirmeyi öngörüyor. Senatörler o günden beri kendi metinleri üzerinde çalışıyor. Hazırlanan taslakta Meclis sürümünde olmayan hükümler de bulunuyor. Senato değiştirilmiş bir tasarıyı kabul ederse Meclisin bu değişiklikleri onaylaması ya da iki kanadın ortak bir metinde uzlaşması gerekiyor. Tasarının başkana gönderilebilmesi için aynı metnin her iki kanattan da onay alması şartı aranıyor. Vekillerin Senato'daki beklenen usul oylamasından iki gün sonra çalışmalara ara vermesi, bütün aşamaların eylülde tamamlanmasını güçleştiriyor.

15 EYLÜL'DEKİ OYLAMA NİHAİ KABUL ANLAMINA GELMİYOR

Senato'da 15 Eylül'de yapılması beklenen usul oylaması, tasarının görüşülmesine geçilmesini isteyen önerge üzerindeki tartışmayı sınırlamayı amaçlıyor. Bu oylama en az 60 senatörün desteğini gerektiriyor ve yasanın kabulü anlamına gelmiyor. Tasarı görüşmeye açılırsa senatörler metni tartışıp değişiklik önerebilir. Süreçte ek usul oylamaları da yapılabilir. Cumhuriyetçiler 60 oy eşiğine Demokratların desteği olmadan ulaşamıyor. Pazarlıklar seçilmiş yetkililer ile ailelerinin kripto yatırımlarına ilişkin etik sınırlamaları, kara para aklamayla mücadeleyi, eyaletlerin yaptırım yetkisini, merkeziyetsiz finansı ve stablecoin ödüllerini kapsıyor. Tahmin piyasası Polymarket'te tasarının 2026'da yasalaşma ihtimali ağustosta yaklaşık yüzde 20 olarak fiyatlanırken sonrasında yüzde 18 dolayına geriledi.

STABLECOİN ÖDÜLLERİ DE ANLAŞMAZLIK YARATIYOR

Senato pazarlıklarındaki başlıca anlaşmazlıklardan biri stablecoin ödülleri oldu. Senato taslağı, yalnızca ödeme amaçlı stablecoin tutmaya dayalı faiz ve getiri ödemelerini yasaklamayı öngörüyor. İşlem ya da başka faaliyete bağlı bazı ödüllere ise banka mevduatı faizine ekonomik veya işlevsel olarak eşdeğer olmamaları koşuluyla izin verilmesini amaçlıyor. Bankalar, faaliyete dayalı teşviklerin kripto platformlarına banka benzeri getiri sunma imkânı verebileceğini savunuyor. Bu platformların mevduat kuruluşlarıyla aynı sermaye ve likidite yükümlülüklerini taşımamasına itiraz ediyor. Kripto şirketleri ise borsaların gelirlerini kullanıcılarla paylaşmasını engelleyecek kısıtlamalara karşı çıkıyor. Bu tartışma, ödeme amaçlı stablecoin ihraççılarına federal kural getiren GENIUS Yasası'nın ardından gündeme geldi.

Yasama süreci devam ederken SEC de kendi düzenlemeleri üzerinde çalışıyor. SEC Başkanı Paul Atkins, 2 Eylül'deki açıklamasında Senato'nun tasarıyı iki hafta içinde ilerletmesini umduğunu söyledi. Komisyon, CLARITY'nin geçmesine bağlı olmayan kurallar kapsamında ağustosta kripto varlıklara ilişkin belirli yatırım sözleşmelerinin ihracını düzenleyen bir çerçeve önerdi.