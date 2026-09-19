Avrupa bankaları kriptodaki payını büyüttü - Son Dakika
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Avrupa bankaları kriptodaki payını büyüttü

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Avrupa bankaları kriptodaki payını büyüttü
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Avrupa Birliği'nin kripto hizmet sağlayıcıları listesinde bankaların sayısı üç aydan kısa sürede yaklaşık ikiye katlandı. Bankalar listedeki kuruluşların neredeyse dörtte birini oluştururken büyümenin önemli bölümünü Almanya'daki kurumlar sağladı.

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesinin (ESMA) kayıtlarına dayanan hesaplamaya göre banka sayısı, 26 Haziran ile 16 Eylül arasında yaklaşık 40'tan 80'e çıktı. Aynı dönemde Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi (MiCA) kapsamındaki toplam hizmet sağlayıcı sayısı 243'ten 349'a yükseldi.

Bankaların listedeki payı yaklaşık yüzde 17'den yüzde 23'e ulaştı. Banka dışı kuruluşların sayısı da artmasına rağmen toplam içindeki payları yaklaşık yüzde 84'ten yüzde 77'ye geriledi. Oransal düşüş, bu şirketlerin listeden topluca çıkmasından değil, bankaların daha hızlı çoğalmasından kaynaklandı.

Söz konusu oranlar işlem hacmini, müşteri sayısını veya saklanan kripto varlıkların değerini göstermiyor. Karşılaştırma, MiCA kapsamındaki listede yer alan kuruluşların sayısını esas alıyor.

ALMAN BANKALARI LİSTEDE ÖNE ÇIKTI

Yeni banka kayıtlarının önemli bölümü Almanya'dan geldi. Ticari bankaların yanı sıra Volksbank, Raiffeisenbank ve VR Bank ağlarındaki bölgesel kooperatif bankaları da listede yer aldı. Böylece kripto hizmetlerine yönelik genişleme, büyük uluslararası finans gruplarının ötesine taşındı.

Listede bulunmak, her kuruluşun aynı hizmetleri sunabileceği anlamına gelmiyor. Kripto varlık saklama, transfer, alım satım ve portföy yönetimi gibi faaliyetler farklı izin kapsamlarına giriyor.

BANKALAR İÇİN AYRI BİLDİRİM YOLU BULUNUYOR

MiCA, bankalar ile banka dışı kripto şirketleri için farklı süreçler öngörüyor. Düzenlemenin 60. maddesi uyarınca bankalar, ilgili bilgileri faaliyete başlamadan en az 40 iş günü önce kendi ülkelerindeki yetkili kuruma bildirerek kripto hizmetleri sunabiliyor. Banka dışı şirketlerin ise kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak yetkilendirme başvurusu yapması gerekiyor.

Bildirim yolunun bulunması, bankaları kripto faaliyetlerinin güvenlik ve müşteri varlıklarının korunması gibi yükümlülüklerinden muaf tutmuyor. Sunulacak hizmetlerin kapsamı ve gerekli kontroller düzenleyici incelemenin parçasını oluşturuyor.

ESMA'nın geçici MiCA kaydı, ulusal düzenleyicilerden gelen bilgilerle güncelleniyor. Son sürüm 16 Eylül tarihini taşıyor. Yeni izin veya bildirimlerin listeye yansıması zaman alabiliyor.

Avrupa BirliğiKripto ParaAlmanyaSon Dakika

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