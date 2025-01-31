Avrupa Merkez Bankası\'ndan Bitcoin rezerv açıklaması

Kripto Para

ECB'nin para politikasında önemli bir değişim yaşandığı dönemde kripto varlıkların geleceğine dair kritik bir açıklama yapıldı. Haziran 2024'ten bu yana beşinci faiz indirimiyle mevduat faizini yüzde 2,75'e düşüren ECB'nin resmi basın toplantısında konuşan Lagarde, Bitcoin'in güvenilirlik sorunlarına dikkat çekti.

Avrupa Merkez Bankası Kripto Para Rezerv Politikasını Açıkladı

ECB başkanı Lagarde, merkez bankası rezervleri için üç temel kriter belirledi. Rezervlerin likit, güvenli ve şüpheli faaliyetlerden uzak olması gerektiğini vurgulayan Lagarde, Bitcoin'in bu kriterleri karşılamadığını açıkladı.

Bu açıklama, Bitcoin'in küresel finansal sistem içindeki rolüne ilişkin tartışmaların yoğunlaştığı bir döneme rastladı. Lagarde'ın 2021'de Bitcoin'i "yüksek spekülatif" olarak nitelendirdiği ve güçlü düzenlemeler talep ettiği görüşleri hatırlandı. Yönetim Kurulu ve Genel Konsey'in bu konudaki yaklaşımı netleşirken Bitcoin fiyatındaki yükseliş devam etti.