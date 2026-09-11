Avrupa\'dan kripto piyasasına kritik uyarı

Rapora göre tokenlaştırılmış hisse senetleri küresel borsalarla kıyaslandığında hâlâ çok küçük bir pay oluşturuyor. Buna karşın kullanımı yaygınlaşıyor. ESMA, bu gelişmenin sektöre yeni katılımcılar ve altyapılar getirerek piyasa yapısını değiştirebileceğini belirtti.

Kurum ayrıca son DeFi istismarlarının piyasalardaki bağlantılar ve olası finansal yayılma konusundaki endişeleri yeniden artırdığını belirtti. ESMA, kırılganlığı artan kripto varlık piyasaları ile finansal sistem arasındaki bu bağın yakından izlenmesi gerektiğini belirtti.

TAHMİN PİYASALARINDA ÜÇ AYRI MANİPÜLASYON RİSKİ

ESMA, tahmin piyasalarını gelişen bir risk alanı olarak öne çıkardı. Kurum, bu piyasalarda içeriden öğrenenlerin ticareti ve piyasa manipülasyonuna ilişkin endişelerin arttığını belirtti. ESMA'ya göre kripto kullanımı, içeriden öğrenenlerin ticaretinin, yapay hacim oluşturan alım satımların ve koordineli manipülasyonun tespitini zorlaştırıyor.

CFTC DOKUZ EYALETE DAVA AÇTI

ESMA'nın uyarısı, tahmin piyasalarının ABD'de eyaletlerle federal yönetim arasındaki yetki mücadelesinin büyüdüğü bir dönemde geldi. Tartışma, olay sözleşmelerinin federal türev yasasına mı yoksa eyaletlerin kumar kurallarına mı tabi olduğu üzerinde yoğunlaşıyor. Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), 2026 boyunca tahmin piyasalarına yönelik rehberler yayımladı ve federal düzeyde düzenlenen olay sözleşmelerinde tek yetkili federal kurum olduğunu savundu.

Komisyon, eyalet kumar yasalarını tahmin piyasası operatörlerine uygulamaya çalışan Arizona, Connecticut, Illinois, Kentucky, Minnesota, New Mexico, New York, Rhode Island ve Wisconsin'e dava açtı. Anlaşmazlık ABD Yüksek Mahkemesinin önüne taşındı. New Jersey Başsavcısı Jennifer Davenport 2 Eylül'de yaptığı başvuruda, CFTC'ye kayıtlı tahmin piyasalarının eyaletlerin spor bahsi yasalarına tabi olup olmadığının belirlenmesini istedi. Benzer uyuşmazlıklar en az 20 eyalette dava konusu oldu. Yüksek Mahkemenin başvuruyu kabul edip etmeyeceği henüz bilinmiyor. Mahkeme dosyayı ele alırsa vereceği karar, tahmin piyasalarında eyaletlerin mi yoksa federal kurumların mı yetkili olduğunu belirleyebilir.