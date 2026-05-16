Avustralya'nın vergi reformu uzun vadeli kripto yatırımını caydırabilir

16.05.2026 12:05
Avustralya hükümetinin önerdiği sermaye kazancı vergisi değişiklikleri kripto yatırımcılarının kârını azaltabilir ve uzun vadeli yatırımı caydırabilir. İktidar İşçi Partisi'nin salı günü 2027 mali yılı bütçesi kapsamında açıkladığı reform asgari yüzde 30 sermaye kazancı vergisi getirirken 12 aydan uzun süre tutulan varlıklara uygulanan yüzde 50'lik vergi indirimini kaldırıyor.

Kripto vergi platformu Koinly'nin CEO'su Robin Singh değişikliklerin teoride yatırımcıları enflasyona dayalı kazançlardan koruduğunu ancak pratikte çoğu kripto yatırımcısının daha fazla vergi ödeyeceğini söyledi. Singh düşük gelirli yatırımcıların en çok etkilenecek kesim olduğunu vurguladı.

DÜŞÜK GELİRLİ YATIRIMCILARIN VERGİ YÜKÜ ÜÇE KATLANIYOR

Singh, "Eski kurallarda yaklaşık 3.800 dolar ödeyecek düşük gelirli bir yatırımcı yeni kurallarda 10.200 dolar ödeyecek. Bu neredeyse üç katı. Öğrenciler, yarı zamanlı çalışanlar ve önemli bir başka geliri olmayan herkes için bu en büyük değişiklik." dedi.

Birçok yatırımcı özellikle genç kuşaklar kriptoyu servet yaratma ve uzun vadeli finansal refah aracı olarak görüyor. Singh perakende ve orta ölçekli yatırımcılar için uzun vadeli tutma teşvikinin fiilen ortadan kalktığını belirtti. Kripto tarihsel olarak enflasyondan çok daha hızlı büyüdüğü için enflasyon düzeltmesinin yüzde 50'lik indirim kaybını telafi etmeye yaklaşmadığını ekledi. Singh pozisyonlarda oturmanın vergisel ödülü kalmadığından daha sık işlem ve daha kısa elde tutma süreleri beklediğini söyledi.

KRİPTO YATIRIMCI DAVRANIŞI DEĞİŞEBİLİR

Kripto borsası Kraken'ın Avustralya genel müdürü Jonathon Miller da değişikliklerin uzun vadeli kripto tutmayı daha az cazip hale getireceğini kabul etti. Miller, "Daha büyük risk uzun vadeli tutmanın avantajını azaltmanın sabırlı yatırımı daha az çekici kılması. Bu bazı yatırımcıları kısa vadeli davranışa itebilir ki bu uzun vadeli servet inşası için en iyi strateji olmayabilir." dedi.

Avustralya kripto platformu Swyftx'in eş CEO'su Andrea Yuen ise vergi değişikliklerinin yatırımcıları emeklilik portföyleri ve bireysel emeklilik fonlarına yönlendirebileceğini öngördü. Yuen, "Yatırımcılar esasen yapılandırılmış uzun vadeli servet yaratmaya teşvik ediliyor." dedi. Bir Avustralya kripto borsasının yatırımcı raporuna göre bireysel emeklilik fonu kayıtları 2024-2025 mali yılında bir önceki yıla göre yüzde 69 arttı.

REFORM PARLAMENTODAN GEÇMEK ZORUNDA

Yeni kurallar yalnızca 1 Temmuz 2027'den sonra oluşan kazançlara uygulanacak ve yeni konutlar muaf tutulacak. Hükümet değişikliklerin vergi teşviklerini kaldırarak mülk yatırımını daha az cazip hale getireceğini ve konut arzını rahatlatacağını savunuyor. Eleştirmenler ise reformun konut fiyatlarını artıracağını ve yatırımı baskılayacağını ileri sürüyor.

Reformun yasalaşması için parlamentonun her iki kamarasından geçmesi gerekiyor. Temsilciler Meclisi'nde 76 oy gereken tasarı için İşçi Partisi'nin 94 sandalyesi bulunuyor. Ancak Senato'da 39 oy gerekirken partinin yalnızca 30 sandalyesi var. Muhalefet lideri Angus Taylor ise reformu engellemeye ve iktidara gelmesi halinde geri almaya söz verdi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:09:01.
