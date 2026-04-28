Bernstein: Kriptonun en iyi günlerinin önümüzde

Analist Gautam Chhugani liderliğindeki ekip notunda "Kriptonun en iyi günleri önümüzde. Bu daha yüksek ve yapısal olarak daha uzun bir kripto boğa dönemine yansıyacak" ifadesini kullandı. Varlık yöneticileri ve aracı kurumlardan gelen kurumsal girişlerin Bitcoin sahiplik tabanını genişlettiğini belirten analistler, Bitcoin arzının yaklaşık yüzde 60'ının bir yılı aşkın süredir el değiştirmediğine dikkat çekti. Strategy'nin 818.334 BTC'lik portföyünü büyütmek için başvurduğu STRC imtiyazlı hisse aracının sabit getiri arayan yatırımcılara yönelik düşük volatiliteli bir enstrüman olarak öne çıktığını da vurguladılar.

Kurumsal erişim kanalları da genişliyor. Morgan Stanley'nin Bitcoin ETF'si ve Charles Schwab'ın spot Bitcoin ile Ethereum işlem platformu son haftalarda faaliyete geçerek daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşım sağladı.

Stablecoin arzının 300 milyar doların üzerindeki rekor seviyesiyle kripto piyasası fiyat döngülerinden bağımsız bir büyüme sergilediğini vurgulayan analistler, bunun dolar destekli ödeme ve takas altyapısına yönelik kalıcı talebin göstergesi olduğunu belirtti. Özel kredi ve hazine araçlarının katkısıyla 345 milyar dolara ulaşan tokenize gerçek dünya varlıkları ise yıldan yıla yüzde 110 büyüme kaydetti.

Bernstein, kuantum bilişimin Blockchain ekosistemi için gerçek ancak yönetilebilir uzun vadeli bir risk oluşturduğunu da kabul ederek geçiş için yeterli zaman bulunduğunu öngördü.