Binance saldırısı büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Binance saldırısı büyüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Binance saldırısı büyüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Binance, milyarlarca dolarlık şüpheli çıkışın ardından para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak durdurdu. Borsanın kurucu ortağı Yi He, saldırı kaynaklı tüm kayıpların karşılanacağını açıkladı. Güvenlik incelemesi ve varlıkları dondurma çalışmaları sürüyor.

Coinbase yöneticisi Conor Grogan, şüpheli çıkışların 5,8 milyar dolara kadar ulaşmış olabileceğini belirtti. Borsa, güvenlik kontrolleri ve kolluk kuvvetleriyle yürütülen çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Bu tutar, borsanın açıkladığı kesinleşmiş zarar değil, zincir üzerindeki hareketlere ilişkin bir tahmin olarak öne çıkıyor.

İlk tespitler, Binance'in para çekme işlemlerinde kullandığı internete bağlı sıcak cüzdanlardan yapılan transferlere odaklandı. Farklı ağlardaki işlemlerin incelenmesiyle toplam tutara ilişkin hesaplamalar değişti. Güvenlik şirketi Blockaid de Ethereum, Arbitrum ve Avalanche ağlarında yaklaşık 3,3 milyar dolarlık şüpheli çıkışı araştırdığını bildirdi.

BINANCE SALDIRI KAYIPLARINI KARŞILAYACAK

Yi He, yeni açıklamasında kullanıcı fonlarının güvende olduğunu ve Binance'in saldırıdan doğan tüm kayıpları karşılayacağını belirtti. Para yatırma ve çekme işlemlerinin güvenlik kontrolleri, varlıkların dondurulması ve kolluk kuvvetleriyle yürütülen çalışmalar sırasında geçici olarak askıya alındığını söyledi.

Borsanın eski üst yöneticisi Changpeng Zhao da olayın bir saldırıya benzediğini belirterek kullanıcı fonlarının güvende olduğunu söyledi. Binance'i artık yönetmediğini hatırlatan Zhao, hissedar olarak tüm kullanıcı fonlarının eksiksiz karşılanmasını beklediğini ifade etti.

Zhao'nun beklentisinin ardından Yi He'nin açıklamasıyla kayıpları karşılama taahhüdü geldi. He, soruşturma tamamlandığında olayın ayrıntılı raporunu paylaşacaklarını söyledi. Açıklamada kesin zarar tutarı, kayıpların karşılanma takvimi veya para çekme işlemlerinin yeniden açılacağı saat verilmedi.

TETHER VE CIRCLE VARLIKLARI DONDURDU

Olayla bağlantılı adreslere yönelik ilk müdahalelerde Tether ve Circle'ın toplam yaklaşık 1,8 milyar dolarlık USDT ve USDC'yi dondurduğu bildirildi. Tether Üst Yöneticisi Paolo Ardoino, daha sonraki açıklamasında şirketin dondurduğu USDT tutarının 1,567 milyarı aştığını söyledi. Bu rakam, ilk açıklanan toplamın ardından geldi.

Circle Üst Yöneticisi Jeremy Allaire de kolluk kuvvetleriyle koordinasyon içinde olayla ilişkili 800 milyon USDC'nin üzerinde varlığı dondurduklarını belirtti. Dondurma, ilgili tokenlerin taşınmasını engelliyor. Varlıkların dondurulması, kullanıcıların hesaplarına geri ödendiği anlamına gelmiyor.

AAVE TEDBİR ALDI, BINANCE.US ETKİLENMEDİĞİNİ AÇIKLADI

Merkeziyetsiz kredi protokolü Aave de önlem olarak V3 ve V4 sürümlerindeki DAO tarafından işletilen piyasaları dondurduğunu bildirdi. Yeni yatırma ve borç alma işlemleri durdurulurken mevcut pozisyonlardan para çekme ve borç ödeme işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Aave, kendi akıllı sözleşmelerinin olaydan etkilenmediğini açıkladı.

Binance.US ise ayrı ve bağımsız bir platform olduğunu vurgulayarak olaydan etkilenmediğini duyurdu. Şirket, müşteri fonları ve hizmetlerinin güvende olduğunu, işlemlerinin normal biçimde sürdüğünü belirtti. Yi He, gelişmeler için yalnızca resmî Binance kanallarının izlenmesini istedi.

Kripto ParaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avcılar’da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar İşletmeci gözaltına alındı Avcılar'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar! İşletmeci gözaltına alındı
İstifa videosunda herkes yüzüne odaklandı Gerçeği kendisi açıkladı İstifa videosunda herkes yüzüne odaklandı! Gerçeği kendisi açıkladı
Eşini sevgilisiyle yatakta bastı Çocuklarının gözü önünde öldürdü Eşini sevgilisiyle yatakta bastı! Çocuklarının gözü önünde öldürdü
4 kişiyi kurtarmak için orduyu harekete geçirdi: Bu bir işgal değil 4 kişiyi kurtarmak için orduyu harekete geçirdi: Bu bir işgal değil
Anıtkabir’deki olay görüntü sonrası Dervişoğlu’ndan ilk açıklama Anıtkabir'deki olay görüntü sonrası Dervişoğlu'ndan ilk açıklama
Kocasının yanındaki boş koltuğa oturmak istedi Olan tüm yolculara oldu Kocasının yanındaki boş koltuğa oturmak istedi! Olan tüm yolculara oldu
Anne ve babasını öldürmekle suçlanıyor Mahkemeye böyle getirildi Anne ve babasını öldürmekle suçlanıyor! Mahkemeye böyle getirildi
Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı’nın cezaları belli oldu Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın cezaları belli oldu
Binance’deki 6,3 milyar dolarlık tarihi vurgunda Kuzey Kore şüphesi Binance'deki 6,3 milyar dolarlık tarihi vurgunda Kuzey Kore şüphesi
Osimhen Konya’ya gitmedi İşte nedeni Osimhen Konya'ya gitmedi! İşte nedeni
7 kayıp kadının izi aynı eve çıktı İçeriden çıkanlar korkunç 7 kayıp kadının izi aynı eve çıktı! İçeriden çıkanlar korkunç
10:05
Alman otomotiv devi, Türkiye’de otomobil üretecek
Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek
10:00
Beştepe’deki açılışa damga vuran an Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü
Beştepe'deki açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü
09:53
Sergen Yalçın sessizliğini bozdu Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt
Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt
09:50
Deprem uzmanı Ahmet Ercan’ın Özgür Özel çıkışı ortalığı karıştırdı
Deprem uzmanı Ahmet Ercan'ın Özgür Özel çıkışı ortalığı karıştırdı
09:48
Polis, vaiz, öğretmen, doktor... Memurların dört gözle beklediği zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
Polis, vaiz, öğretmen, doktor... Memurların dört gözle beklediği zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
09:36
Sarıgül soruşturmasında 11 kişi için daha gözaltı kararı verildi
Sarıgül soruşturmasında 11 kişi için daha gözaltı kararı verildi
09:25
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar Türkiye yerine BAE’ye destek
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar! Türkiye yerine BAE'ye destek
09:21
Fenerbahçe’den Pep Guardiola bombası Saniyesinde yanıt verdi
Fenerbahçe'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi
09:15
Van Gölü’nde korkutan tablo Son 10 yılda olanlar şaşırttı
Van Gölü'nde korkutan tablo! Son 10 yılda olanlar şaşırttı
09:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 7 ülkede yayımlanan makale Türk dünyasına çağrı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 ülkede yayımlanan makale! Türk dünyasına çağrı yaptı
09:07
Galatasaray’a şok Bu görüntünün bedeli ağır oldu
Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 10:13:47. #7.12#
SON DAKİKA: Binance saldırısı büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android