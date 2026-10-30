Binance saldırısı büyüyor

Coinbase yöneticisi Conor Grogan, şüpheli çıkışların 5,8 milyar dolara kadar ulaşmış olabileceğini belirtti. Borsa, güvenlik kontrolleri ve kolluk kuvvetleriyle yürütülen çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Bu tutar, borsanın açıkladığı kesinleşmiş zarar değil, zincir üzerindeki hareketlere ilişkin bir tahmin olarak öne çıkıyor.

İlk tespitler, Binance'in para çekme işlemlerinde kullandığı internete bağlı sıcak cüzdanlardan yapılan transferlere odaklandı. Farklı ağlardaki işlemlerin incelenmesiyle toplam tutara ilişkin hesaplamalar değişti. Güvenlik şirketi Blockaid de Ethereum, Arbitrum ve Avalanche ağlarında yaklaşık 3,3 milyar dolarlık şüpheli çıkışı araştırdığını bildirdi.

BINANCE SALDIRI KAYIPLARINI KARŞILAYACAK

Yi He, yeni açıklamasında kullanıcı fonlarının güvende olduğunu ve Binance'in saldırıdan doğan tüm kayıpları karşılayacağını belirtti. Para yatırma ve çekme işlemlerinin güvenlik kontrolleri, varlıkların dondurulması ve kolluk kuvvetleriyle yürütülen çalışmalar sırasında geçici olarak askıya alındığını söyledi.

Borsanın eski üst yöneticisi Changpeng Zhao da olayın bir saldırıya benzediğini belirterek kullanıcı fonlarının güvende olduğunu söyledi. Binance'i artık yönetmediğini hatırlatan Zhao, hissedar olarak tüm kullanıcı fonlarının eksiksiz karşılanmasını beklediğini ifade etti.

Zhao'nun beklentisinin ardından Yi He'nin açıklamasıyla kayıpları karşılama taahhüdü geldi. He, soruşturma tamamlandığında olayın ayrıntılı raporunu paylaşacaklarını söyledi. Açıklamada kesin zarar tutarı, kayıpların karşılanma takvimi veya para çekme işlemlerinin yeniden açılacağı saat verilmedi.

TETHER VE CIRCLE VARLIKLARI DONDURDU

Olayla bağlantılı adreslere yönelik ilk müdahalelerde Tether ve Circle'ın toplam yaklaşık 1,8 milyar dolarlık USDT ve USDC'yi dondurduğu bildirildi. Tether Üst Yöneticisi Paolo Ardoino, daha sonraki açıklamasında şirketin dondurduğu USDT tutarının 1,567 milyarı aştığını söyledi. Bu rakam, ilk açıklanan toplamın ardından geldi.

Circle Üst Yöneticisi Jeremy Allaire de kolluk kuvvetleriyle koordinasyon içinde olayla ilişkili 800 milyon USDC'nin üzerinde varlığı dondurduklarını belirtti. Dondurma, ilgili tokenlerin taşınmasını engelliyor. Varlıkların dondurulması, kullanıcıların hesaplarına geri ödendiği anlamına gelmiyor.

AAVE TEDBİR ALDI, BINANCE.US ETKİLENMEDİĞİNİ AÇIKLADI

Merkeziyetsiz kredi protokolü Aave de önlem olarak V3 ve V4 sürümlerindeki DAO tarafından işletilen piyasaları dondurduğunu bildirdi. Yeni yatırma ve borç alma işlemleri durdurulurken mevcut pozisyonlardan para çekme ve borç ödeme işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Aave, kendi akıllı sözleşmelerinin olaydan etkilenmediğini açıkladı.

Binance.US ise ayrı ve bağımsız bir platform olduğunu vurgulayarak olaydan etkilenmediğini duyurdu. Şirket, müşteri fonları ve hizmetlerinin güvende olduğunu, işlemlerinin normal biçimde sürdüğünü belirtti. Yi He, gelişmeler için yalnızca resmî Binance kanallarının izlenmesini istedi.