Binance saldırısı kripto piyasasını sarstı - Son Dakika
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Binance saldırısı kripto piyasasını sarstı

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Binance saldırısı kripto piyasasını sarstı
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Binance'e yönelik saldırının ardından Bitcoin 77 bin doların, Ethereum 2 bin 200 doların, Solana ise 95 doların altını gördü. Diplerden gelen alımlar kayıpları sınırlasa da üç kripto para da son 24 saatte ekside kaldı. BNB'deki düşüş daha belirgin oldu.

Bitcoin'in son 24 saatte gördüğü en düşük fiyat, Binance'in USDT piyasasında yaklaşık 76 bin 500 dolar olarak kaydedildi. Ethereum 2 bin 174 dolara, Solana 92,34 dolara kadar geriledi. BNB ise aynı dönemde 680 doları gördü. Dört varlığın fiyatı da bu düşük seviyelerin üzerine döndü.

Satışlar, borsanın güvenlik ihlalini araştırdığı ve para çekme işlemlerini durdurduğu süreçte genişledi. İlk haberlerde 79 bin doların altına inen Bitcoin, ilerleyen saatlerde 77 bin dolar eşiğini de kaybetti. Son toparlanma fiyatı yeniden bu seviyenin üzerine taşıdı.

ETHEREUM VE SOLANA KAYIPLARINI SİLEMEDİ

Ethereum dip seviyesinden uzaklaşmasına rağmen 2 bin 300 doların altında kaldı. Solana da yeniden 100 dolara ulaşamadı. Son 24 saatlik kayıp Ethereum'da yaklaşık yüzde 2,9, Solana'da yüzde 2 düzeyinde bulunuyor. Bitcoin'in aynı dönemdeki düşüşü yaklaşık yüzde 1,9 oldu.

BNB ise yaklaşık yüzde 5 kayıpla bu dört varlık arasında daha zayıf bir görünüm sergiledi. Fiyatın 680 dolardan 715 doların üzerine dönmesi, son 24 saatteki kaybı kapatmaya yetmedi.

Merkeziyetsiz finans tokenları da satış dalgasından etkilendi. Gece saatlerindeki piyasa verilerinde AAVE ve UNI'nin 24 saatlik kayıpları yüzde 10'u aştı. Aave, önlem olarak yeni yatırma ve borç alma işlemlerini durdurduğunu, kullanıcıların mevcut pozisyonlarından para çekip borçlarını ödeyebildiğini bildirdi.

BINANCE PARA ÇEKME İÇİN 48 SAAT BEKLİYOR

Binance, son hizmet açıklamasında para yatırma işlemlerinin normal biçimde sürdüğünü belirtti. Para çekme işlemleri ise ilgili sistemlerin güvenliği yenilenirken kapalı tutuluyor. Borsa, hizmeti 48 saat içinde yeniden açmayı beklediğini açıkladı.

Şirket, saldırıyla bağlantılı olarak dondurulduğu doğrulanan varlıkların toplamını yaklaşık 3 milyar dolar olarak duyurdu. Kurucu ortak Yi He de saldırı kaynaklı tüm kayıpların Binance tarafından karşılanacağını söyledi. Dondurulan varlık tutarı, müşterilere tamamlanmış bir geri ödeme anlamına gelmiyor.

Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 78 bin 590 dolardan, Ethereum 2 bin 249 dolardan, Solana 98,14 dolardan ve BNB 715,59 dolardan işlem görüyor.

Kripto ParaEthereumBitcoinSolanaSon Dakika

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