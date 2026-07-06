Binance'ten çıkışlar üçe katlandı - Son Dakika
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Binance'ten çıkışlar üçe katlandı

Binance\'ten çıkışlar üçe katlandı
06.07.2026 11:32
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İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto borsası Binance'ten haftalık net çıkışlar, Ethereum çekimlerinin zirveye ulaşmasıyla üç katına çıktı. Bir önceki haftaya göre sert biçimde artan çıkışlar, düzenleyici belirsizlik ve birikim davranışıyla ilişkilendirildi.

DefiLlama verilerine göre 29 Haziran'da başlayan haftada Binance'ten 1,23 milyar dolar net çıkış gerçekleşti. Bu tutar, bir önceki haftaki yaklaşık 400 milyon dolara kıyasla yüzde 207 artışa denk geliyor. Aylık net çıkışlar ise yaklaşık 3,2 milyar dolara ulaştı.

CryptoQuant topluluk analisti Darkfost, Binance'in Ethereum çekim işlemlerinin üç yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaştığını, tek günde 166 binden fazla çekim işlemi gerçekleştiğini bildirdi. Analiste göre hareketin bir kısmı birikim davranışını yansıtabilir. Darkfost, olası etkenler arasında Avrupa Birliği'nin MiCA düzenlemesinden kaynaklanan belirsizliği ve kısa vadeli piyasa konumlanmasını da gösterdi.

BİNANCE ETH ÇEKİMLERİ 2023'TEN BÜYÜK ARTIŞ GÖSTERDİ

Binance'teki Ethereum çekimleri, çekim işlemlerinde Mart 2023'ten bu yana kaydedilen en sert artışa işaret etti. CryptoQuant verilerine göre bu hareket, Ethereum'un iki günde yaklaşık yüzde 10 toparlanmasıyla aynı döneme denk geldi. Darkfost, çekimlerdeki artışın 1.500 dolar seviyesi çevresinde "gerçek bir talebin oluştuğunu yansıtabileceğini" söyledi. Analiste göre yatırımcıların pozisyon alıp fonlarını borsadan çekmesi, genellikle kısa vadeli alım satımdan çok uzun vadeli birikime işaret ediyor.

Ethereum fiyatı son bir haftada daha geniş bir toparlanma gösterdi. Piyasa verilerine göre ETH yedi günde yaklaşık yüzde 12,5 yükselerek 1.766 dolardan işlem gördü. Aynı dönemde piyasa değeri en büyük kripto para Bitcoin de yüzde 4,3 artışla 62 bin 925 dolar seviyesinde bulundu.

ÇIKIŞLARDA BİNANCE'İ BİTFİNEX İZLEDİ

Binance dışında birkaç merkezi borsa da geçen hafta çıkış kaydetti. DefiLlama verilerine göre Bitfinex 407,5 milyon dolar çıkışla Binance'i izledi. Onu 214,3 milyon dolarla Gate takip etti. OKX 87,1 milyon dolar, Bybit ise 78,4 milyon dolar çıkış gördü.

Giriş tarafında ise geçen hafta Crypto.com ve HashKey Exchange öne çıktı. İki borsa sırasıyla yaklaşık 63 milyon ve 53,3 milyon dolar net giriş kaydetti. Daha küçük girişler KuCoin'de 22,1 milyon, Gemini'de 17,4 milyon ve Bitvavo'da 15,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kripto Para, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Binance'ten çıkışlar üçe katlandı - Son Dakika

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