Bit Digital ilk çeyrekte gelirlerinin yüzde 14 düştüğünü bildirdi

Ethereum staking geliri bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 29,4 düşerek 2,3 milyon dolara geriledi. Şirket bu düşüşün daha düşük ortalama Ethereum fiyatlarından ve azalan yerel staking bakiyelerinden kaynaklandığını belirtti. Bit Digital "hazine esnekliğini korumak" amacıyla yaklaşık 70 bin Ethereum'u likit staking'e yönlendirdiğini açıkladı.

BİTCOİN MADENCİLİĞİ STRATEJİK ÖNCELİK OLMAKTAN ÇIKTI

Bulut hizmetleri geliri çeyreklik bazda yüzde 13,1 düşüşle 16,8 milyon dolara inerken eş yerleşim hizmetleri 4,8 milyon dolar getirdi. Kripto madencilik geliri ise yüzde 32,9 düşerek 3,7 milyon dolara geriledi. Şirket madencilik düşüşünü azalan Bitcoin üretimi ve zayıflayan ortalama Bitcoin fiyatına bağladı.

Şirket madenciliğin nakit akışı üretmeye devam ettiğini ancak artık stratejik büyüme önceliği olmadığını söyledi. Bit Digital sermaye dağılımının Ethereum ve altyapı fırsatlarına kaymaya devam etmesini beklediğini ekledi.

Net zarar ilk çeyrekte 146,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki çeyrekteki 185,3 milyon dolarlık zarara kıyasla daralma kaydedildi. Şirket sonuçların dijital varlıklardaki nakit dışı piyasa değeri düzeltmelerinden etkilenmeye devam ettiğini belirtti.

YAPAY ZEKA VE ETHEREUM KESİŞİMİNE ERKEN KONUMLANMA İDDİASI

Mart sonu itibarıyla Bit Digital yaklaşık 154.444 Ethereum tutuyordu. Bu varlıkların o tarihteki değeri yaklaşık 327 milyon dolar olarak hesaplandı ve ortalama alım fiyatı 3.045 dolar seviyesindeydi. Ethereum ilk çeyrekte yüzde 29 düşerek 31 Mart'ta 2.104 dolara gerilemişti.

CEO Sam Tabar şirketin sektördeki büyük dönüşümleri erken tespit ettiğini savundu. Tabar, "Yapay zeka ve Ethereum'un kesişim noktasında yine erken olduğumuza inanıyoruz. Bit Digital bu tezin her iki katmanında konumlanıyor. WhiteFiber üzerinden bilgi işlem altyapısını, Ethereum hazinesi ve staking platformu üzerinden de uzlaşma altyapısını sağlıyoruz." dedi.

Bit Digital'ın yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) yan kuruluşu WhiteFiber Ağustos 2025'teki halka arzda yaklaşık 160 milyon dolar toplamıştı. Şirket mart sonu itibarıyla yaklaşık 27 milyon WhiteFiber hissesi tutarak çoğunluk hissedarlığını koruyordu. Bit Digital hisseleri perşembe günü mesai sonrası işlemlerde yüzde 3,7 düştü. Hisse son bir ayda yüzde 39 değer kazanmış olsa da altı aylık bazda yüzde 7 geride bulunuyor.