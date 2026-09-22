Bitcoin 87 bin dolara çıktı: Sırada ne var? - Son Dakika
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Bitcoin 87 bin dolara çıktı: Sırada ne var?

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Bitcoin 87 bin dolara çıktı: Sırada ne var?
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Bitcoin, 87 bin dolara ulaşarak ocaktan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Yükseliş, düşüş bekleyen yatırımcıların kaldıraçlı işlemlerinde büyük tasfiyelere yol açtı. Borsaların son 24 saatte zorunlu olarak kapattığı pozisyonların değeri 1 milyar doları aştı.

Geçen hafta yaklaşık 75 bin dolarda bulunan Bitcoin, 21 Eylül'deki yükselişle 87 bin dolara kadar çıktı. Böylece bir haftadan kısa sürede yaklaşık yüzde 16 değer kazandı. Fiyat, zirvenin ardından 85 bin 260 dolar civarına çekildi.

Yükselişin en ağır etkisi, fiyatın gerileyeceği beklentisiyle işlem açanlarda görüldü. CoinGlass'ın takip ettiği borsalarda son 24 saatte yaklaşık 1,06 milyar dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Toplamın yaklaşık 844 milyon doları düşüş, 213 milyon doları ise yükseliş yönlü işlemlerden oluştu. Tasfiye edilen pozisyonların yaklaşık yüzde 80'i düşüş bekleyenlere aitti.

EN BÜYÜK TASFİYE BİTCOİN İŞLEMLERİNDE

Bitcoin'e bağlı işlemlerde yaklaşık 612 milyon dolarlık pozisyon zorunlu olarak kapatıldı. Bunun 535 milyon dolara yakını düşüş yönlü işlemlerdi. Ethereum'daki tasfiyeler 185 milyon dolara yaklaşırken Solana'da 39 milyon, XRP'de 28 milyon dolar civarında gerçekleşti.

Aynı dönemde 137 binden fazla yatırımcı tasfiyeden etkilendi. Tek seferde kapatılan en büyük pozisyon, Hyperliquid üzerindeki 20,86 milyon dolarlık Bitcoin işlemiydi. Tasfiye tutarları, zorunlu olarak kapatılan pozisyonların toplam değerini gösteriyor. Yatırımcıların nakit kaybı bu tutardan farklı olabiliyor.

ZORUNLU ALIMLAR YÜKSELİŞİ HIZLANDIRDI

Düşüş yönlü kaldıraçlı işlemlerde fiyat yükseldikçe zarar büyüyor. Yatırımcının teminatı yetersiz kaldığında borsa pozisyonu kapatıyor. Bu işlemler sırasında oluşan alım emirleri de yükselişe ek güç verebiliyor. Bitcoin'in 82 bin doları geride bırakmasının ardından yaşanan tasfiye dalgası, ralliyi hızlandıran etkenlerden biri oldu.

Tasfiyelere rağmen vadeli piyasadaki açık pozisyonların toplam değeri de büyüdü. CoinGlass verilerinde bu tutar son 24 saatte yaklaşık yüzde 4,6 artarak 157 milyar dolara ulaştı. Açık pozisyonların dolar değerindeki artış hem fiyat değişiminden hem de yeni işlemlerden etkilenebildiği için tutarın tamamı piyasaya giren yeni para anlamına gelmiyor.

Kripto ParaBitcoinSon Dakika

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