Bitcoin boğa piyasası için bu seviyeyi aşmalı

Bitcoin'in son rallisi 76 bin ile 82 bin dolar arasındaki bölgede duraksadı. CryptoQuant Araştırma Direktörü Julio Moreno, görünümün yapıcı kaldığını fakat fiyatın güçlü bir satış bölgesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Analize göre ilk baskı 77 bin 100 ile 80 bin 200 dolar arasında yoğunlaşıyor. Uzun vadeli yatırımcılar bu yıl içindeki 30 günlük bir dönemde söz konusu bölgede 539 bin BTC'ye kadar satış yaptı. Moreno, bu aralığı mevcut fiyatın üzerindeki en yakın ve en yoğun zincir üstü arz direnci olarak tanımladı.

BOĞA PİYASASININ TEYİDİ 81 BİN 700 DOLARA BAĞLANDI

İlk büyük teknik eşik, rapor hazırlandığında yaklaşık 81 bin 700 dolardan geçen 365 günlük hareketli ortalamada bulunuyor. Moreno'ya göre Bitcoin'deki boğa piyasaları geçmişte fiyatın bu ortalamanın üzerinde kapanmasıyla doğrulandı. Seviyenin net biçimde aşılması yeni boğa piyasası tezini güçlendirebilir. Kırılamaması halinde Bitcoin'in mevcut aralıkta hareketini sürdürmesi beklenebilir.

Bir sonraki direnç 83 bin 600 dolarda yer alıyor. Bu seviye, aktif adresler dahil ağ etkinliğini kullanarak Bitcoin için değer aralığı hesaplayan CryptoQuant'ın üç kat Metcalfe bandından geliyor.

Moreno, bu bantların önceki piyasa döngülerinde önemli seviyeleri işaretlediğini söyledi. Bitcoin Ekim 2025'te 126 bin dolarlık rekoruna ulaştığında üç kat Metcalfe bandı 138 bin dolar civarındaydı. İki kat bandı ise Bitcoin'in Aralık 2024'te ilk kez 100 bin dolara ulaştığı dönemde fiyata yakın seyrediyordu.

Yukarıdaki son önemli direnç 88 bin 700 dolarda bulunuyor. CryptoQuant bu seviyeyi, aktif yatırımcıların ortalama maliyetini izleyen gerçekleşmiş fiyat modelinin üst bandına dayandırıyor. Moreno'ya göre yatırımcılar geçmişte bu banda yaklaşıldığında kâr satışlarını artırdı.

AŞAĞIDA İKİ DESTEK BÖLGESİ ÖNE ÇIKIYOR

Bitcoin'in yeniden gerilemesi halinde ilk destek yaklaşık 70 bin dolardan geçen 200 günlük hareketli ortalamada bulunuyor. CryptoQuant bu seviyenin altında 62 bin ile 65 bin dolar arasındaki ikinci bir bölgeyi izliyor.

Uzun vadeli yatırımcılar bu yıl 62 bin ile 65 bin dolar arasında yaklaşık 476 bin BTC biriktirdi. Analiz şirketi, söz konusu alımların bu aralığı olası bir destek bölgesine dönüştürebileceğini değerlendiriyor.

Moreno genel görünümün yukarı yönlü kaldığını savunuyor. Buna göre Bitcoin'in yeni bir yükseliş ayağı başlatabilmesi için önce üst bölgede biriken arzı karşılaması ve değerleme modellerinin gösterdiği dirençleri aşması gerekiyor.