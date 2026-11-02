Bitcoin devi alımlara yeniden başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bitcoin devi alımlara yeniden başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitcoin devi alımlara yeniden başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Strategy, bir haftalık aranın ardından yaklaşık 65,5 milyon dolarlık Bitcoin aldığını açıkladı. Şirketin toplam varlığı 849 bin 327 BTC'ye ulaşırken, aynı dönemde imtiyazlı hisseler için yapılan geri alımın tutarı Bitcoin'e ayrılan parayı aştı.

Şirket, 26 Ekim-1 Kasım döneminde 811 BTC satın aldı. Bitcoin başına ortalama maliyet, ücret ve giderler dahil 80 bin 846 dolar oldu. Böylece önceki hafta yeni Bitcoin almayan Strategy, birikim programına yeniden döndü.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunulan bildirime göre şirketin elindeki Bitcoinlerin toplam alım maliyeti 64,08 milyar dolara çıktı. Tüm rezervin Bitcoin başına ortalama maliyeti ise 75 bin 451 dolar olarak açıklandı. Son alımın birim maliyeti, şirketin genel ortalamasının üzerinde kaldı.

Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, pazar günü paylaştığı Bitcoin alım grafiğiyle yeni işlem sinyali vermişti. Şirketin açıklaması, bu işaretin ardından gerçekleşen alımın miktarını ve finansmanını netleştirdi.

HİSSE SATIŞINDAN GELEN PARA İKİYE AYRILDI

Bitcoin alımı, MSTR koduyla işlem gören A sınıfı adi hisselerin satışından sağlanan gelirle finanse edildi. Strategy, ilgili dönemde 1 milyon 178 bin 552 hisse satarak komisyonlar düşüldükten sonra yaklaşık 164 milyon dolar elde etti.

Bu tutarın 65,5 milyon doları Bitcoin alımına giderken, kalan 98,5 milyon dolar şirketin genel amaçlarla kullanabildiği nakit hesabına aktarıldı. Böylece hisse satışından gelen paranın tamamı kripto varlık alımına yönlendirilmedi.

Şirket aynı hafta yaklaşık 2,1 milyon adet STRC imtiyazlı hissesini 208,2 milyon dolara geri aldı. Bu işlem için genel amaçlı nakit hesabındaki kaynaklar kullanıldı. Geri alımın tutarı, yeni Bitcoin alımına harcanan miktarın üç katını aştı.

DOLAR VARLIKLARI 4,9 MİLYARI BULDU

Strategy'nin 1 Kasım itibarıyla temettü ve borç faizi ödemelerini desteklemek için tuttuğu dolar rezervi 4,79 milyar dolar oldu. Genel amaçlı nakit hesabında ise 132,7 milyon dolar bulunuyordu. İki kalemin toplamı yaklaşık 4,9 milyar dolara ulaştı.

Şirket, aynı dönemde imtiyazlı hisselerin temettü ödemeleri için dolar rezervinden 43,4 milyon dolar kullandı. Böylece haftalık işlemler, Bitcoin alımının yanı sıra hisse geri alımları, nakit yönetimi ve temettü ödemelerini de kapsadı.

Kripto ParaBitcoinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Biri bu işe dur desin TikTok’taki görüntüler pes dedirtti Biri bu işe dur desin! TikTok'taki görüntüler pes dedirtti
Emir Sarıgül’ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı Emir Sarıgül'ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
Bahçeli’nin “100 il, 1000 ilçe“ açıklamasında adı geçmişti İlçe halkında büyük heyecan Bahçeli’nin "100 il, 1000 ilçe" açıklamasında adı geçmişti! İlçe halkında büyük heyecan
Sinem Kobal evinin kurallarını açıkladı Kenan İmirzalıoğlu itirafı şaşırttı Sinem Kobal evinin kurallarını açıkladı! Kenan İmirzalıoğlu itirafı şaşırttı
Bir gün polis, bir gün gazeteci Sonunda yakayı ele verdi Bir gün polis, bir gün gazeteci! Sonunda yakayı ele verdi
Allah’ın sopası yok Eşini ve kızını evden kovdu, başına öyle bir şey geldi ki Allah'ın sopası yok! Eşini ve kızını evden kovdu, başına öyle bir şey geldi ki
17:13
Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu
Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu
17:06
Milli voleybolcuya taciz şoku Uzaklaştırma kararı bile durduramadı
Milli voleybolcuya taciz şoku! Uzaklaştırma kararı bile durduramadı
16:47
Fenerbahçe’de Conceiçao krizi İşte anlaşmayı tıkayan konu
Fenerbahçe'de Conceiçao krizi! İşte anlaşmayı tıkayan konu
16:36
Damadı tutuklanmıştı Emekliliğini isteyen bakan yardımcısı Osman Çelik, Eximbank’ı da bıraktı
Damadı tutuklanmıştı! Emekliliğini isteyen bakan yardımcısı Osman Çelik, Eximbank'ı da bıraktı
15:38
PKK’nın mevzileri el değiştirdi Karaçok Dağı’ndaki 10 nokta boşaltıldı
PKK'nın mevzileri el değiştirdi! Karaçok Dağı'ndaki 10 nokta boşaltıldı
14:48
EYT’yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut Peki teklif kimleri kapsıyor İşte detaylar
EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar
14:40
Araştırma 28 ilde yapıldı Muhalefet cephesini kara kara düşündürecek anket
Araştırma 28 ilde yapıldı! Muhalefet cephesini kara kara düşündürecek anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 17:16:50. #7.12#
SON DAKİKA: Bitcoin devi alımlara yeniden başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android