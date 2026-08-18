Bitcoin devinden ABD\'de yeni hamle

Anlaşmayla birlikte Nasdaq'ta işlem gören şirket, Superplanet (SUPA) adıyla bir Bitcoin hazine şirketine dönüşecek. Metaplanet'in işlem sonrasında şirketin adi hisselerinin ve oy gücünün yaklaşık yüzde 95,7'sini kontrol etmesi bekleniyor. Yayımlanan yatırımcı sunumunda Japon şirket, Asya'da uyguladığı Bitcoin hazine modelini çok daha derin olan ABD sermaye piyasasında tekrarlamak istediğini anlattı.

Metaplanet yapıyı "dünyanın en büyük iki sermaye piyasasında, iki para birimiyle iki halka açık ihraççı" sözleriyle tanımladı. Şirket Japonya'da yen cinsinden sermayeye erişmeyi sürdürecek, Superplanet ise ABD'de dolar cinsinden sermaye toplamayı hedefleyecek. Superplanet'in biriktirdiği tüm Bitcoin, Metaplanet grubunun içinde kalacak ve şirketin toplam varlıklarına eklenecek.

PLAN HAZİNEYİ 2100'DEN 4200 BTC'YE ÇIKARABİLİR

Stratejinin kilit adımlarından biri, dolar cinsinden süresiz imtiyazlı hisse ihracıyla ek sermaye toplamak olabilir. Şirket, bu yolla elde edilen geliri daha fazla Bitcoin almak için kullanmayı planlıyor. Sunumdaki varsayımsal örnekte Metaplanet, Superplanet'in başlangıçtaki Bitcoin varlığına eşit tutardaki sermayeyi imtiyazlı hisse ihracıyla toplaması halinde gelirin tamamını ek Bitcoin alımına yönlendireceğini belirtti. Bu adım, başlangıçtaki hazineyi 2100 BTC'den 4200 BTC'ye çıkaracak. Yeni adi hisse ihraç edilmemesi halinde tam seyreltilmiş bazda Metaplanet hissesi başına düşen Bitcoin miktarı da yaklaşık yüzde 4,7 artacak.

Metaplanet ayrıca Superplanet'e 210 milyon dolar daha yatırma seçeneğine sahip olacak. Bu yatırım karşılığında Metaplanet'e, 381 milyon adede kadar hisse satın alma imkânı veren uzun vadeli bir hak tanınabilecek.

METAPLANET 43 BİN BTC İLE ÜÇÜNCÜ SIRADA

Anlaşma, hissedarların, Nasdaq'ın ve diğer düzenleyici kurumların onayına bağlı. Gerekli onayların alınması halinde işlemin yılın son çeyreğinde hayata geçirilmesi bekleniyor. Metaplanet, Bitcoin hazine stratejisini geçen yıl benimsemiş ve birçok önemli alım yapmıştı. Şirket 2026'da fiyatların gerilemesiyle alımlarına aylarca ara vermiş, temmuz başında yeniden alıma geçmişti.

Metaplanet yayım sırasında 43 bin BTC tutuyor ve bu miktarla halka açık şirketler arasında üçüncü sırada yer alıyor. Şirket, 43 bin 514 BTC'yle Twenty One Capital ve 840 bin 447 BTC'yle Strategy'nin ardından geliyor.