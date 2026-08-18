Tutuklanan emekli Amiral Türker Ertürk\'ün savcılık ifadesi ortaya çıktı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya paylaşımlarında yer alan ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve ardından tutuklanan emekli Amiral Türker Ertürk'ün savcılık ifadesine ulaşıldı. Ertürk, sözlerinin siyasi değerlendirme kapsamında olduğunu savunarak suçlamaları kabul etmedi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI NEDENİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerindeki ifadeleri nedeniyle emekli Amiral Türker Ertürk hakkında resen soruşturma başlattı.

Ertürk, soruşturma kapsamında "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" ile "suç işlemeye tahrik" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Savcılık işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen Ertürk hakkında tutuklama kararı verildi.

Ertürk'ün savcılıkta verdiği ifadede, söz konusu videolardaki konuşmaların kendisine ait olduğunu kabul ettiği ancak ifadelerinin suç unsuru taşımadığını savunduğu öğrenildi.

"SÖZLER BANA AİT"

Savcılıkta avukatı huzurunda ifade veren Ertürk, soruşturma dosyasına konu edilen video kayıtlarındaki kişinin kendisi olduğunu belirtti.

Ertürk, videolardan birinde "iktidar değişecek, ama acılı ama acısız iktidar değişecek" şeklindeki sözleri kullandığını, başka bir bölümde ise demokratik yollarla iktidarın değişmemesi halinde Türk halkının da çeşitli sonuçlarla karşı karşıya kalabileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu ifade etti.

Sunucunun kendisine yönelttiği bir soruya onaylama şeklinde tepki verdiğini de kabul eden Ertürk, videolardaki konuşmaların kendisine ait olduğunu söyledi.

"İFADELER BAĞLAMINDAN KOPARILDI"

Söz konusu videoların farklı tarihlerde yapılan yayınlardan alındığını belirten Ertürk, kayıtların birinin yaklaşık 3,5 yıl, diğerinin ise yaklaşık 11 yıl önceki bir programa ait olduğunu savundu.

Paylaşımların bağlamından koparılarak yeniden gündeme getirildiğini öne süren Ertürk, videoları sosyal medya hesabında paylaşan kişinin manipülatif içerik ürettiğini iddia etti.

Ertürk, "Söz konusu cümlelerin suç içerdiğini düşünmüyorum" diyerek hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

"AMACIM ÜLKENİN ACI ÇEKMEMESİ"

İfadesinde sözlerinin gerekçesini de açıklayan Ertürk, iktidarın değişmesi halinde ülkenin daha az zarar göreceğini düşündüğü için bu değerlendirmeleri yaptığını söyledi.

Ertürk, savunmasında özetle, iktidarın devam etmesinin ülkenin daha fazla acı çekmesine yol açacağını düşündüğünü ve kullandığı ifadelerin siyasi değerlendirme niteliğinde olduğunu belirtti.

Ayrıca mevcut siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ertürk, devletin yetkili makamlarının PKK ve terör örgütü mensuplarıyla görüştüğünü öne sürerek, bunun daha önce yaptığı değerlendirmeleri haklı çıkardığını savundu.

"SUÇ UNSURU TEŞKİL ETTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Ertürk, savcılık ifadesinin sonunda kullandığı sözlerin siyasi eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, ifadelerinin tehdit veya suç işlemeye teşvik niteliğinde olmadığını savundu.

Emekli Amiral, "Belirttiğim şekilde söz konusu söylemlerin suç unsuru teşkil ettiğini düşünmüyorum" diyerek savunmasını tamamladı.