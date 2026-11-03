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Bitcoin devleri arasındaki fark daralıyor

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Bitcoin devleri arasındaki fark daralıyor
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Strive, yaklaşık 10 milyon dolarlık yeni Bitcoin alımıyla rezervini 43 bin 124 BTC'ye çıkardı. Şirket, halka açık şirketler arasındaki dördüncü sırasını korurken alımların büyük bölümünü mevcut nakdinden karşıladı. İmtiyazlı hisse satışında da yeni bir adım attı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunulan bildirime göre Strive, 24–30 Ekim arasında 124 Bitcoin satın aldı. Komisyon ve giderler dahil ortalama alım fiyatı Bitcoin başına yaklaşık 80 bin 526 dolar oldu. Şirketin bir önceki haftanın sonunda 43 bin BTC olan rezervi böylece 43 bin 124 BTC'ye yükseldi.

Strive Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Matt Cole, yeni alımların çoğunun şirketin elindeki nakitle finanse edildiğini açıkladı. Aynı dönemde SATS koduyla işlem gören imtiyazlı hisselerin piyasa fiyatından satışına dayanan programın da ilk kez kullanıldığını belirtti.

İKİNCİ SIRAYLA FARK 876 BİTCOİN

Bitcoin Treasuries verilerine göre Strive, Bitcoin tutan halka açık şirketler arasında dördüncü sırada bulunuyor. Üçüncü sıradaki Twenty One Capital'in rezervi 43 bin 514 BTC, ikinci sıradaki Metaplanet'in rezervi ise 44 bin BTC düzeyinde bulunuyor.

Son alımla Strive'ın Twenty One Capital ile arasındaki fark 390 BTC'ye, Metaplanet ile farkı 876 BTC'ye indi. Şirketlerin yeni alım veya satışları sıralamayı değiştirebilir. Strategy ise 849 bin 327 BTC ile listenin ilk sırasında yer alıyor.

NAKİT REZERVİ 490 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE

SEC bildiriminde Strive'ın nakit ve nakit benzeri varlıkları, 23 Ekim'deki 504,4 milyon dolardan 30 Ekim'de 490,4 milyon dolara geriledi. Bu, bir haftada 14 milyon dolarlık azalmaya karşılık geliyor.

Şirketin dolaşımdaki SATS imtiyazlı hisse sayısı aynı dönemde 3 bin 418 adet artarak 7 milyon 3 bin 418'e ulaştı. Cole, haftalık piyasa fiyatından hisse satış programı gelirlerinin tamamının SATS üzerinden sağlandığını belirtti.

Strive, Strategy'nin STRC kodlu imtiyazlı hisselerinde de pozisyon tutmaya devam ediyor. Şirketin elindeki 505 bin STRC hissesinin adedi değişmezken bu yatırımın 30 Ekim itibarıyla değeri yaklaşık 50,1 milyon dolar olarak bildirildi.

Kripto ParaBitcoinSon Dakika

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