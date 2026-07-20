Bitcoin ETF girişleri ikinci haftaya uzandı ama toparlanma zayıf kaldı - Son Dakika
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Bitcoin ETF girişleri ikinci haftaya uzandı ama toparlanma zayıf kaldı

Bitcoin ETF girişleri ikinci haftaya uzandı ama toparlanma zayıf kaldı
20.07.2026 14:08
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ABD borsalarında işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonları yeniden yatırımcı talebi çekiyor ancak son giriş serisi güçlü bir toparlanmayı besleyecek momentumu henüz sağlayamadı.

Sektör verilerine göre Bitcoin ETF'leri, 17 Temmuz'da sona eren haftada 75,7 milyon dolar net giriş kaydetti ve böylece üst üste ikinci pozitif haftasını tamamladı. Bu giriş, bir önceki haftaki 197,4 milyon dolarlık girişin ardından geldi ve temmuz ayındaki toplam ETF girişini 200,2 milyon dolara taşıdı. Fonlar haziranda 4,5 milyar dolar net çıkış yaşamıştı, 2026 genelindeki net akış ise hâlâ 5,2 milyar dolar ekside bulunuyor.

Analistlere göre girişlerin geri dönüşü satış baskısının hafiflediğine işaret ediyor ancak mevcut alım temposu daha geniş bir yükseliş eğilimini doğrulamak için fazla sınırlı kalıyor.

YENİ YÜKSELİŞ İÇİN BİTCOİN 65 BİN DOLARI AŞMALI

İki haftalık ETF giriş serisi, Bitcoin'in haziranda daha yüksek seviyelerden gerilemesinin ardından 64 bin dolara doğru toparlandığı bir döneme denk geldi. XS.com'un iş geliştirme başkanı Simon-Peter Massabni'ye göre bu hareket, geniş çaplı bir trend dönüşünü doğrulayacak kadar güçlü değil. Massabni, yeni bir yükseliş eğiliminin onaylanması için Bitcoin'in 65 bin ile 65 bin 500 dolar aralığını kararlı biçimde aşması gerektiğini, mevcut toparlanmanın ise hâlâ gerçek bir güçten yoksun olduğunu söyledi.

Massabni, geçen haftaki günlük ETF akış verilerine değinerek üst üste dört seans süren girişlerin, kurumsal yatırımcıların geniş ölçekte geri döndüğünün açık bir kanıtı olmaktan çok satış baskısının hafiflediğinin işareti olarak okunması gerektiğini belirtti.

CITI 12 AYLIK GİRİŞ TAHMİNİNİ SIFIRA İNDİRDİ

Massabni ayrıca Citigroup'un Bitcoin ETF görünümünde yaptığı son revizyona dikkat çekti. Banka 1 Temmuz'da, beklentinin altında kalan akışların ve son çıkışların ardından 12 aylık ETF giriş tahminini 10 milyar dolardan sıfıra indirdi. Citi ayrıca 12 aylık Bitcoin fiyat hedefini 112 bin dolardan 82 bin dolara çekti.

Massabni'ye göre piyasada Bitcoin almaya başlamak için yeterli gerekçe bulunuyor, ancak yeterince güçlü bir katalizör hâlâ eksik. Yöneticiye göre bu katalizör büyük olasılıkla, mevcut toparlanmayı gerçek bir trende çevirecek kadar büyük ve kalıcı bir sermaye akışı olacak.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin ETF girişleri ikinci haftaya uzandı ama toparlanma zayıf kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitcoin ETF girişleri ikinci haftaya uzandı ama toparlanma zayıf kaldı - Son Dakika
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