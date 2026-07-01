Bitcoin ETF\'leri lansmandan bu yana en kötü ayını geçirdi

Söz konusu fonlar, haziranda 4,5 milyar dolarlık net çıkış kaydetti. Bu rakam, fonların Ocak 2024'te faaliyete başlamasından bu yana görülen en yüksek aylık çıkış oldu ve Şubat 2025'te kaydedilen 3,48 milyar dolarlık önceki rekoru yüzde 29 aştı. Aynı tutar, Strategy'nin yeni Bitcoin programıyla toplamaya yetki aldığı 1,25 milyar doları üç kattan fazla aşıyor.

BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonu, haziran çıkışlarının yaklaşık yüzde 79'unu tek başına oluşturdu ve 3,55 milyar dolarlık net çıkış bildirdi. Fonlar 30 Haziran'da da 222,6 milyon dolarlık çıkışla ayı, dokuz güne uzayan bir negatif seride kapattı.

Rekor aylık çıkışlar, 2026 için yıl başından bu yana toplam net çıkışı yaklaşık 5,5 milyar dolara taşıdı. Buna rağmen fonların lansmanından bu yana biriken net girişleri 51 milyar doların üzerinde kalmayı sürdürüyor. ABD spot Bitcoin ETF'lerinin toplam net varlıkları ise yıl içinde 110 milyar doları aşan zirvesinden 70,9 milyar dolara geriledi.

ETF'LERİN BİTCOİN VARLIĞI GEÇEN YILIN ALTINA İNDİ

SoSoValue verilerine göre biriken net girişler bir yıl öncesine kıyasla yüzde 4,6 artsa da CryptoQuant verileri, fonların şu anda geçen yılın aynı dönemine göre daha az Bitcoin tuttuğunu gösteriyor. CryptoQuant araştırma başkanı Julio Moreno, X hesabından ABD merkezli Bitcoin ETF varlıklarının bir yıl öncesinin altına indiğini yazdı. Moreno, Bitcoin'e yönelik genel talebin zayıfladığını ve ETF'lerin toplam varlığının 1,25 milyon BTC'nin altına düştüğünü belirtti.

SPACEX HALKA ARZI 75 MİLYAR DOLAR TOPLADI

Analistler çıkışların başlıca nedeni olarak makroekonomik belirsizliği ve SpaceX'in halka arzını gösterdi. Wincent kıdemli direktörü Paul Howard, çıkışların Bitcoin'in uzun vadeli temellerindeki bir bozulmadan çok geniş bir makro rotasyondan kaynaklandığını söyledi. Howard'a göre yüksek faizler, jeopolitik belirsizlik ve temkinli makro tablo, kurumları yüksek oynaklıklı varlıklardaki pozisyonlarını azaltmaya yöneltti. STS Digital CEO'su Maxime Seiler ise rekor çıkışları, geçen yılki yoğun alımların ardından taze sermaye eksikliğine ve SpaceX halka arzına yönelen sermayeye bağladı.

SpaceX'in borsa çıkışı, perakende yatırımcıların tek günde yaptığı en yüksek net alım olarak kayda geçti. Şirket 555 milyon hisse satarak 75 milyar dolar topladı. Seiler'e göre Bitcoin'e daha az yeni para akarken piyasa netliği sağlayacak yasa hâlâ geçmedi ve beklenecek bir katalizör yok. Böylece geriye, ETF sarmalı üzerinden piyasaya geri işlenen bir arz fazlası kaldı.

Yine de analistler, büyük ETF çıkışlarının Bitcoin'in temellerinde ya da uzun vadeli yatırımcı inancında bir bozulmaya işaret etmediği konusunda hemfikir. Lynq CEO'su Jerald David, çıkışların kısa vadede satış baskısı ve oynaklık yaratabileceğini belirtti. Morph'tan Renna Ba ise tabloyu uzun vadeli inancın terk edilmesi değil spekülatif iştahın soğuması olarak yorumladı. Bitfinex bir raporunda, Bitcoin'in yılın dördüncü çeyreğinde 40 bin dolara kadar gerileyebileceği uyarısında bulundu. Bitcoin yayım sırasında yaklaşık 58 bin 650 dolardan işlem görüyor.