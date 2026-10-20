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Bitcoin ETF'lerine para girişi yeniden güçlendi

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Bitcoin ETF\'lerine para girişi yeniden güçlendi
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ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri, iki haftalık para çıkışının ardından güçlü bir girişle haftaya başladı. BlackRock'ın fonuna yönelen alımlar, rakiplerindeki çıkışları aştı. Ethereum fonlarında ise yatırımcıların para çekmeye devam etmesi dikkat çekti.

Spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) pazartesi günü net 526,7 milyon dolar girdi. Farside Investors verilerine göre bu tutar, 714,7 milyon dolarlık girişin görüldüğü 22 Eylül'den bu yana en yüksek günlük rakam oldu. Önceki işlem günü olan cuma günü fonlardan 82,4 milyon dolar çıkmıştı.

GİRİŞİ BLACKROCK TEK BAŞINA TAŞIDI

BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust fonu (IBIT), 665,2 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Fidelity'nin FBTC fonundan 83,6 milyon dolar, Grayscale'in GBTC fonundan ise 54,9 milyon dolar çekildi. Diğer fonlarda net akış oluşmadı.

İki fondaki toplam 138,5 milyon dolarlık çıkış, IBIT'e gelen paranın bir bölümünü dengeledi. Böylece BlackRock'ın tek başına çektiği tutar, bütün spot Bitcoin ETF'lerinin toplam net girişinden daha yüksek oldu. Günlük toparlanma, fonların geneline yayılan bir alımdan çok IBIT'teki talebe dayandı.

Güçlü giriş, üst üste iki haftalık net çıkışın ardından geldi. Bitcoin ETF'lerinden geçen hafta yaklaşık 229 milyon dolar, önceki hafta ise yaklaşık 681 milyon dolar çekilmişti. Pazartesi günkü alımlar, bu iki haftada oluşan toplam kaybın tamamını karşılamadı.

ETHEREUM FONLARINDA ÇIKIŞ SÜRDÜ

Bitcoin tarafındaki dönüş, aynı gün Ethereum ETF'lerine yansımadı. ABD'deki spot Ethereum fonlarından toplam 103,3 milyon dolar çıktı. Bunun 95,4 milyon doları BlackRock'ın ETHA fonunda gerçekleşti.

Fidelity'nin FETH fonunda 6 milyon dolar, Grayscale'in ETHE fonunda ise 1,9 milyon dolarlık çıkış görüldü. Diğer Ethereum fonlarında net giriş ya da çıkış kaydedilmedi.

Ethereum ETF'leri, önceki haftayı da yaklaşık 320 milyon dolarlık net çıkışla tamamlamıştı. Böylece Bitcoin fonları yeni haftanın ilk işlem gününde yönünü girişe çevirirken Ethereum tarafında para çekme eğilimi devam etti.

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