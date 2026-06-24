Bitcoin için gözler perşembe ve cuma gününde olacak

Kripto para piyasasının en büyük varlığı Bitcoin, dün 62 bin dolar seviyesine kadar geriledi. İkinci büyük varlık Ethereum ise 1.700 doların altında işlem gördü. Her iki kripto para da son 30 günde yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti.

Analistler, bu haftanın ana belirleyicisinin Fed'den çok spot ETF'lerdeki akış olduğu görüşünde birleşiyor. Spot Bitcoin ETF'lerinden son 30 günde 6 milyar doları aşan net çıkış gerçekleşti ve bu, ürünlerin tarihindeki en uzun çıkış serisi oldu. Bir analist, söz konusu akış kesin biçimde tersine dönmedikçe toparlanma denemelerinin sert bir tavanla karşılaşacağını belirtti.

Geri çekilmenin bir diğer ayağını Fed'in sıkılaşan tutumu oluşturuyor. 18 Haziran'daki toplantıda faiz yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutulurken karar metnindeki gevşeme sinyalleri kaldırıldı. Üyelerin faiz beklentilerini yansıtan projeksiyonlar bir indirim sinyalinden bir artış sinyaline dönerken aralık ayında faiz artırımı ihtimali bir ayda yüzde 24'ten yüzde 77'ye fırladı.

BİTCOİN 60 BİN İLE 67 BİN DOLAR ARASINDA SIKIŞTI

Kripto para dünyası yarın açıklanacak olan 'Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi' (PCE) enflasyon verisine çevrildi. Piyasada manşet veride aylık yüzde 0,4, çekirdek tarafta yüzde 0,3-0,4 bandında bir artış bekleniyor. Çeyrek sonuna denk gelen büyük bir portföy dengeleme döngüsü de tabloyu karmaşıklaştırıyor. JPMorgan, kurumsal yatırımcıların ikinci çeyrek sonuna kadar 165 milyar dolara varan hisse satabileceğini öngörüyor.

Analistlere göre 60 bin dolarlık destek ve perşembe günkü enflasyon verisi piyasanın en yakın iki sınavı olarak öne çıkıyor. Bitcoin, yayım sırasında 62 bin 568 dolar seviyesinde işlem görüyor.

26 HAZİRAN'DAKİ 10,6 MİLYAR DOLARLIK OPSİYON VADESİ

Cuma günü kripto opsiyon piyasasında yaklaşık 10,6 milyar dolarlık opsiyon sözleşmesi vadesi dolacak. Açık pozisyonların yaklaşık yüzde 80'i zararda görünürken en yoğun konumlanma 60 bin dolarlık satım ve 80 bin dolarlık alım seviyelerinde toplandı. Azami zarar seviyesi 74 bin dolar dolayında bulunsa da analistler bu noktanın fiyatı yukarı çekme gücüne kuşkuyla bakıyor.

Piyasa yapıcı bir kuruluşa göre kaldıraç büyük ölçüde temizlendi ve Strategy'nin süren Bitcoin alımları zorunlu satış baskısını ortadan kaldırdı. Şirket, rezervine 520 BTC daha ekledi. Ancak aynı kuruluş, ETF'ler ve Strategy gibi yapısal alıcılardan gelen talebin önceki dönemlere göre zayıfladığını, akışlar kalıcı biçimde iyileşmeden yatay seyrin en iyi senaryo olduğunu vurguladı.