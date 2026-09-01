Bitcoin iki büyük riske meydan okuyor - Son Dakika
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Bitcoin iki büyük riske meydan okuyor

Bitcoin iki büyük riske meydan okuyor
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Bitcoin salı günü 78 bin dolar civarında işlem görerek ağustos kazançlarının büyük bölümünü korudu. Kripto para bunu petrol fiyatlarındaki sıçramaya ve eylülde faiz artırımı beklentisinin yükselmesine rağmen başardı.

İki baskı da aynı günlerde belirdi. ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim Brent petrolünü 90 doların üzerine itti. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole açıklamaları ise eylülde faiz artırımı beklentisini güçlendirdi.

LMAX Group piyasa stratejisti Joel Kruger'a göre yüksek petrol fiyatları ile Warsh'ın şahin mesajı Bitcoin'in kısa vadeli yükselişini sınırlıyor. Kruger, buna karşın alıcıların düşüşlerde devreye girmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Kruger Bitcoin'in bu koşullardaki dayanıklılığını kayda değer buluyor. Stratejist, "Yüksek tahvil getirilerinin, güçlenen doların ve yeniden alevlenen jeopolitik gerilimin riskli varlıkları baskıladığı bu zorlu ortamda söz konusu dayanıklılık dikkat çekici." dedi.

PETROL VE FAİZ BASKISINA RAĞMEN AĞUSTOS KAZANCI KORUNDU

Bitcoin'in geçen ayki performansı bu dayanıklılığın arka planını oluşturuyor. Kruger'a göre kripto para ağustosta yaklaşık yüzde 25 kazandı. Bu, 2017'den bu yana en iyi ağustos performansı ve Kasım 2024'ten bu yana en güçlü aylık kazanç oldu.

Piyasa yapıcı Wintermute'un tezgâh üstü işlemcisi Jasper De Maere de son fiyat hareketini yapıcı buluyor. De Maere, Bitcoin'in geçen hafta kısa süre 81 bin doların üzerine çıktığını, Warsh'ın konuşmasının ardından 78 bin doların altına indiğini hatırlattı. Analiste göre Bitcoin, bir önceki hafta yüzde 23 kazandıktan sonra geçen haftayı neredeyse yatay tamamladı.

De Maere'e göre Bitcoin, faiz beklentisindeki değişime, çip hisselerindeki satışa ve ay sonu işlemlerine rağmen önceki haftaki kırılım bölgesinin üzerinde kaldı. De Maere'in aktardığı verilere göre spot Bitcoin fonları dokuz pozitif seansta 924 milyon dolar çekti. Fonlardan cuma günü ise 202 milyon dolar çıktı.

De Maere, henüz yeterince pozisyon almamış yatırımcıların fiyata destek verdiğini, eylül ortasındaki Fed toplantısına yaklaşılırken 75 bin ve 82 bin doları iki kritik seviye olarak gördüğünü söyledi. Wintermute, faiz kararı netleşene kadar Bitcoin'in dalgalı seyretmesini bekliyor. Kurum direnci 82 bin, destekleri ise 75 bin ve 72 bin dolarda görüyor.

GÖZLER CUMA GÜNKÜ İSTİHDAM VERİSİNDE

Piyasanın bir sonraki durağı ABD iş gücü verisi. Capital.com kıdemli finans piyasası analisti Kyle Rodda, ekonomistlerin cuma günü açıklanacak ağustos ayı tarım dışı istihdamının 55 bin kişi artmasını ve işsizlik oranının yüzde 4,1'de kalmasını beklediğini aktardı.

Zayıf bir veri Fed'in kararını zorlaştırabilir. Rodda, "Beklentinin yine altında kalan bir rakam, Fed'in bozulan bir iş gücü piyasasında faiz artırmaya ne kadar istekli olduğunu sorgulatabilir." dedi.

Analistler kısa vadede yatay bir seyir bekliyor. Kruger'a göre Bitcoin'in aşması gereken temel bölge 80 bin ile 82 bin 820 dolar arasında bulunuyor. Bu bölgenin kalıcı biçimde aşılması fiyatı yeniden 100 bin doların üzerine taşıyabilir.

Yayım sırasında Bitcoin 78 bin 100 dolardan işlem görüyor. Kripto para gün içinde 80 bin doların altında kararsız bir seyir izledi.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin iki büyük riske meydan okuyor - Son Dakika

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