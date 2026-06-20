Bitcoin madencileri için çıkış kapısı yapay zeka mı?

Uzun yıllar boyunca Bitcoin madencileri büyük ölçüde BTC fiyatına bağlı kaldıraçlı birer yatırım aracı olarak görüldü. Bu durum hızla değişiyor. Madencilik marjları daralırken ve yapay zeka için işlem gücü talebi artarken sektörün en büyük oyuncuları, enerji ve veri merkezi altyapısına erişimin hash oranından daha değerli olabileceğini görüyor.

Bu eğilim bu hafta yeni bir destek kazandı. Çip üreticisi Nvidia'nın, yapay zeka genişlemesinin bir sonraki aşamasını finanse etmek için 20 milyar dolarlık çok parçalı bir tahvil ihracına hazırlandığı bildirildi. En uzun vadeli tahvillerin, benzer ABD Hazine tahvillerine kıyasla belirgin biçimde daha yüksek getiri sunması bekleniyor. Madencilik ekonomisi baskı altında kalmaya devam ederken HIVE Digital, Hut 8, CleanSpark ve TeraWulf gibi şirketler enerji yoğun tesislerini yüksek performanslı hesaplama ve yapay zeka barındırma için yeniden yapılandırıyor.

TOKENİZE RWA 43 MİLYAR DOLARI AŞTI

Tokenlaştırılmış gerçek dünya varlıkları (RWA) piyasası, kripto genelindeki zayıflığa rağmen büyümeyi sürdürüyor. Token Terminal verilerine göre zincir üstü finansal varlıkların toplam değeri son altı ayda yüzde 37 artarak 43 milyar doları aştı. Tokenlaştırılmış fonlar bu piyasanın büyük bölümünü oluşturuyor ve zincir üstü finansal varlıkların yaklaşık yüzde 80'ini temsil ediyor. Standard Chartered, tokenizasyonun merkeziyetsiz finansı 2030'a kadar 2,7 trilyon dolarlık piyasa değerine taşımasını beklerken Citigroup aynı dönemde RWA'ların 5,5 trilyon dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

AFRİKA ÖDEMELERİNDE 3,3 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Ripple, Afrika'nın en hızlı büyüyen havale şirketlerinden Flutterwave'e yatırım yaptı ve anlaşma girişimin değerini 3,3 milyar dolara taşıdı. Yatırımın tutarı açıklanmadı. Anlaşmayla Ripple'ın stablecoini RLUSD, Ripple Payments platformu ve XRP Ledger altyapısı, 35 ülkede faaliyet gösteren bu ödeme devine taşınacak. Şirket Ekim 2025'te Güney Afrika merkezli Absa Bank ile ortaklık kurarak kıtadaki varlığını güçlendirmişti.

FTX KURUCUSU 25 YILLIK CEZADAN KURTULAMADI

FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried, Manhattan'daki üç yargıçlı temyiz heyetinin kararı onamasının ardından dolandırıcılık mahkumiyetini bozdurmayı başaramadı. Heyet, sanığın adil yargılandığı sonucuna vardı. Devre Yargıcı Barrington Parker, Bankman-Fried'ın müşterilere fonların güvende olduğu güvencesini verirken FTX'i kişisel kumbarası gibi kullandığını ve müşteri parasını gayrimenkul, siyasi bağışlar ve yatırımlara harcadığını yazdı. Bankman-Fried, FTX'in çöküşüne bağlı dolandırıcılık ve komplo suçlamalarından 2024'te 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski yönetici ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'tan başkanlık affı için resmi başvuru yaptı ve talep haziran başında ABD Af Savcılığının web sitesinde göründü.