Bitcoin madencileri için çıkış kapısı yapay zeka mı? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitcoin madencileri için çıkış kapısı yapay zeka mı?

Bitcoin madencileri için çıkış kapısı yapay zeka mı?
20.06.2026 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin madencileri, madencilik kârlılığı baskı altındayken enerji altyapılarını yapay zeka ve veri merkezlerine yönlendiriyor. Nvidia'nın 20 milyar dolarlık tahvil ihracı bu hafta yapay zeka yatırım döngüsünü pekiştirirken tokenize varlıklar 43 milyar doları aştı.

Uzun yıllar boyunca Bitcoin madencileri büyük ölçüde BTC fiyatına bağlı kaldıraçlı birer yatırım aracı olarak görüldü. Bu durum hızla değişiyor. Madencilik marjları daralırken ve yapay zeka için işlem gücü talebi artarken sektörün en büyük oyuncuları, enerji ve veri merkezi altyapısına erişimin hash oranından daha değerli olabileceğini görüyor.

Bu eğilim bu hafta yeni bir destek kazandı. Çip üreticisi Nvidia'nın, yapay zeka genişlemesinin bir sonraki aşamasını finanse etmek için 20 milyar dolarlık çok parçalı bir tahvil ihracına hazırlandığı bildirildi. En uzun vadeli tahvillerin, benzer ABD Hazine tahvillerine kıyasla belirgin biçimde daha yüksek getiri sunması bekleniyor. Madencilik ekonomisi baskı altında kalmaya devam ederken HIVE Digital, Hut 8, CleanSpark ve TeraWulf gibi şirketler enerji yoğun tesislerini yüksek performanslı hesaplama ve yapay zeka barındırma için yeniden yapılandırıyor.

TOKENİZE RWA 43 MİLYAR DOLARI AŞTI

Tokenlaştırılmış gerçek dünya varlıkları (RWA) piyasası, kripto genelindeki zayıflığa rağmen büyümeyi sürdürüyor. Token Terminal verilerine göre zincir üstü finansal varlıkların toplam değeri son altı ayda yüzde 37 artarak 43 milyar doları aştı. Tokenlaştırılmış fonlar bu piyasanın büyük bölümünü oluşturuyor ve zincir üstü finansal varlıkların yaklaşık yüzde 80'ini temsil ediyor. Standard Chartered, tokenizasyonun merkeziyetsiz finansı 2030'a kadar 2,7 trilyon dolarlık piyasa değerine taşımasını beklerken Citigroup aynı dönemde RWA'ların 5,5 trilyon dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

AFRİKA ÖDEMELERİNDE 3,3 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Ripple, Afrika'nın en hızlı büyüyen havale şirketlerinden Flutterwave'e yatırım yaptı ve anlaşma girişimin değerini 3,3 milyar dolara taşıdı. Yatırımın tutarı açıklanmadı. Anlaşmayla Ripple'ın stablecoini RLUSD, Ripple Payments platformu ve XRP Ledger altyapısı, 35 ülkede faaliyet gösteren bu ödeme devine taşınacak. Şirket Ekim 2025'te Güney Afrika merkezli Absa Bank ile ortaklık kurarak kıtadaki varlığını güçlendirmişti.

FTX KURUCUSU 25 YILLIK CEZADAN KURTULAMADI

FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried, Manhattan'daki üç yargıçlı temyiz heyetinin kararı onamasının ardından dolandırıcılık mahkumiyetini bozdurmayı başaramadı. Heyet, sanığın adil yargılandığı sonucuna vardı. Devre Yargıcı Barrington Parker, Bankman-Fried'ın müşterilere fonların güvende olduğu güvencesini verirken FTX'i kişisel kumbarası gibi kullandığını ve müşteri parasını gayrimenkul, siyasi bağışlar ve yatırımlara harcadığını yazdı. Bankman-Fried, FTX'in çöküşüne bağlı dolandırıcılık ve komplo suçlamalarından 2024'te 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski yönetici ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'tan başkanlık affı için resmi başvuru yaptı ve talep haziran başında ABD Af Savcılığının web sitesinde göründü.

Kripto Para, Madencilik, Yapay Zeka, Bitcoin, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin madencileri için çıkış kapısı yapay zeka mı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YKS soru kitapçıkları yüksek güvenlikle sınav merkezlerine gönderildi YKS soru kitapçıkları yüksek güvenlikle sınav merkezlerine gönderildi
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal’dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı
Acun Ilıcalı’nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı Acun Ilıcalı'nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı
Taraftarın sevgilisi müjdeyi verdi Icardi Galatasaray’da kalıyor Taraftarın sevgilisi müjdeyi verdi! Icardi Galatasaray'da kalıyor
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan “Lübnan Yanmalı“ dedi 4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan "Lübnan Yanmalı" dedi
Türk Boğazları’ndan geçiş ücreti 1 Temmuz’da 6,70 dolar olacak Türk Boğazları'ndan geçiş ücreti 1 Temmuz'da 6,70 dolar olacak
“Messi’nin Babası Öldü“ iddiası kariyerini bitirdi Ünlü sunucu özür dileyerek istifa etti "Messi'nin Babası Öldü" iddiası kariyerini bitirdi! Ünlü sunucu özür dileyerek istifa etti

09:55
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
09:40
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu’nu çileden çıkaran soru
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru
09:37
Milli futbolculara olay göndermeler: Bodrum tatili erken başladı
Milli futbolculara olay göndermeler: Bodrum tatili erken başladı
09:18
Hacıosmanoğlu’nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde
Hacıosmanoğlu'nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde
08:50
Dünya Kupası’ndan elenmemizin ardından Montella’dan ilk sözler
Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler
08:44
Kılıçdaroğlu, Demirtaş için “Pişman değilim“ dedi, DEM Partili isim açtı ağzını yumdu gözünü
Kılıçdaroğlu, Demirtaş için "Pişman değilim" dedi, DEM Partili isim açtı ağzını yumdu gözünü
08:35
Arda Güler: Utanç duyuyoruz
Arda Güler: Utanç duyuyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 10:32:47. #7.13#
SON DAKİKA: Bitcoin madencileri için çıkış kapısı yapay zeka mı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.