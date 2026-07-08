Bitcoin neden 64 bin doları geçemiyor? - Son Dakika
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Bitcoin neden 64 bin doları geçemiyor?

Bitcoin neden 64 bin doları geçemiyor?
08.07.2026 18:04
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Bitcoin, geçen haftaki yaklaşık yüzde 10'luk yükselişin ardından 64 bin dolar direncini aşmakta zorlanıyor. Fed'in faiz indirimi beklentileri fiyatı desteklerken yükselen petrol fiyatları ve teknik göstergelerdeki zayıflama yeni riskler doğuruyor.

Kripto para piyasasının en büyük varlığı Bitcoin, son haftadaki toparlanmayla 58 bin dolar bölgesinden yükseldi ancak 64 bin dolar direncini geçemedi. Fiyat şimdilik 63 bin ile 64 bin dolar arasında dar bir bantta seyrediyor.

Yükselişi tetikleyen etkenlerin başında Fed'e yönelik faiz indirimi beklentileri geliyor. ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yapay zeka kaynaklı verimlilik artışının enflasyonu sınırlayabileceğini söylemesi ve yalnızca 57 bin kişilik zayıf istihdam artışı gösteren rapor, indirim ihtimalini güçlendirdi. Aynı dönemde spot Bitcoin ETF'lerine iki seans üst üste net giriş yaşandı. Bu giriş, haziranda görülen rekor 4,5 milyar dolarlık çıkışın ardından kurumsal ilginin temkinli biçimde döndüğüne işaret etti.

Kurumsal hazine hareketleri de oynaklığı artırdı. Strategy, Bitcoin varlıklarına bağlı 8,32 milyar dolarlık ikinci çeyrek zararı açıkladı ve 3.588 BTC sattı. Bu satış, fiyatı 61 bin dolar bölgesine kadar geri çekti. Kısa sürede yaklaşık 500 milyon dolarlık kaldıraçlı alım pozisyonu tasfiye olurken fiyat sonrasında yeniden 63 bin doların üzerine çıktı.

BİTCOİN 64 BİN DOLAR DİRENCİNİ AŞAMADI

Teknik görünüm de temkinli sinyaller veriyor. Bitcoin, 65 bin 800 dolar dolayındaki 50 günlük hareketli ortalamanın altında işlem görüyor ve 65 bin dolar yakınındaki yatay direnci geçmekte zorlanıyor. Dört saatlik grafikte fiyat daha yüksek zirveler yaparken Göreli Güç Endeksi (RSI) daha düşük zirveler oluşturdu. Bu tablo, alım iştahının zayıfladığına işaret eden bir ayı uyumsuzluğu olarak değerlendiriliyor.

Türev piyasasındaki konumlanma, fiyata yakın tasfiye bölgelerinin yoğunlaştığını gösteriyor. Verilere göre 64 bin 500 ile 66 bin dolar arasında yoğun kısa pozisyon tasfiye kümeleri bulunuyor ve olası bir yukarı kırılım yeni bir sıkışmayı tetikleyebilir. Aşağı yönde ise 61 bin dolar dolayındaki alım pozisyonu tasfiyeleri, destek kırılırsa satışların hızlanma ihtimalini artırıyor. Bir analiste göre 64 bin doların üzerinde bir günlük kapanış 50 günlük ortalamaya giden yolu yeniden açabilir. Aynı analist 60 bin 700 doları boğalar için kilit destek olarak gösterdi.

PETROL FİYATLARI VE FED TUTANAKLARI YÖNÜ BELİRLEYECEK

Faiz indirimi beklentilerine rağmen makroekonomik riskler yüksek seyrediyor. Katar'a ait devlet kontrolündeki bir sıvılaştırılmış doğal gaz tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan çıkarken Umman kıyısı yakınında bir mermiyle vurulmasının ardından ham petrol varil başına 69 doların üzerine çıktı. Olay, bölgedeki sevkiyat güvenliğine ve ABD ile İran arasındaki uzlaşının kalıcılığına dair endişeleri yeniden canlandırdı. Enerji fiyatlarındaki kalıcı bir artış, jeopolitik gerilim tırmanırsa Fed'in enflasyon görünümünü zorlaştırabilir.

Ek oynaklık, Fed'in yarın açıklanacak son toplantı tutanaklarıyla gelebilir. Yatırımcılar, tutanakların faiz indirimlerinin zamanlamasına dair yeni ipuçları vermesini bekliyor. Analistlere göre 64 bin doların yeniden aşılamaması fiyatı 61 bin dolar destek bölgesinin testine açık bırakabilir. Buna karşılık 65 bin doların üzerindeki kararlı bir hareket 66 bin dolara uzanan likidite bölgesini hedefleyebilir. Bitcoin, yayım sırasında 64 bin dolar seviyesinde işlem görüyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin neden 64 bin doları geçemiyor? - Son Dakika

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