Bitcoin önemli veri öncesinde 75 bin dolar altında kaldı - Son Dakika
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Bitcoin önemli veri öncesinde 75 bin dolar altında kaldı

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Bitcoin önemli veri öncesinde 75 bin dolar altında kaldı
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ABD'de bugün açıklanacak ekim ayı enflasyon verisi öncesinde Bitcoin'deki toparlanma çabası sınırlı kaldı. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen faiz artırımı sinyalleri ve Bitcoin fonlarından süren çıkışlar kripto para piyasasında temkinli havayı güçlendirdi.

Bitcoin (BTC), ABD'de Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanacak ekim ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisi öncesinde 75 bin doların altında kaldı. Gece saatlerinde kısa süreliğine 75 bin 400 doların üzerini gören kripto para bu seviyede tutunamadı.

Bitcoin son bir haftada yüzde 2,8, son bir ayda ise yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti. ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden 2-6 Kasım haftasında 1,28 milyar dolar çıkarken çıkışlar pazartesi günü de 201 milyon dolarla sürdü.

FED'DEN 50 BAZ PUAN UYARISI

Piyasalar ekimde TÜFE'nin aylık yüzde 0,2 ile 0,3 arasında, gıda ve enerjinin dışarıda tutulduğu çekirdek TÜFE'nin ise yüzde 0,2 artmasını bekliyor. Eylülde aylık artış manşette yüzde 0,6, çekirdekte yüzde 0,3 olmuştu.

Geçen yıl ekimde yaşanan hükümet kapanması nedeniyle bu ayki raporda yıllık enflasyon rakamları yer almayacak. Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, ekim verisi iyileşse bile aralıkta 25 baz puanlık faiz artırımını destekleyeceğini söyledi.

Waller, eylül verisinin kötü olduğunu ve çekirdek enflasyonun yüzde 0,3 veya üzerinde gelmesi halinde 50 baz puanlık artışın gerekebileceğini belirtti. Ekimde 165 bin kişilik istihdam artışı da Fed'in aralıkta faizi yeniden artırma ihtimalini gündeme getirmişti.

73 BİN DOLAR KRİTİK EŞİK

Araştırma şirketi BRN'nin analistleri, enflasyon beklentilerindeki gevşemenin riskli varlıklara yardımcı olacağını ama tek başına kalıcı bir toparlanma sağlamayabileceğini belirtti. Analistler, "Bitcoin'in şansa değil gerçek alıma ihtiyacı var." dedi.

BRN'ye göre Bitcoin'in günlük bazda 73 bin doların altında kapanması satışları 70 bin dolara kadar taşıyabilir. Analistler, ETF'lere giriş başlamadan ve Fed gevşemeye yönelmeden düşüş yönünün ağır basacağını düşünüyor.

Hilbert Group'un yatırım direktörü Russell Thompson ise 71 bin 900 doları önemli destek olarak gösterdi. Thompson, bu seviye korunamazsa Bitcoin'in 65 bin dolara doğru gerileyebileceğini söyledi. Yayım sırasında Bitcoin 74 bin 100 dolardan işlem görüyor.

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