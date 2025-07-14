Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu

Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu
14.07.2025 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lider kripto para birimi Bitcoin piyasa değeri ile dünyanın beşinci en büyük varlığı haline gelerek 2,407 trilyon dolarlık değerlemesi ile Amazon'u geride bıraktı. Kurumsal ETF girişleri ve ABD'deki yasal düzenlemeler bu rallinin arkasında yer alıyor. Kripto piyasalarında tarihi bir dönüm noktası yaşanıyor.

Bitcoin'in tarihi yükselişi pazar gecesinin geç saatlerinde başladı ve 120.000 dolar barajını ilk kez aştı. Pazartesi sabahı 122.500 dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin, piyasa değeri ile 2,407 trilyon dolara ulaştı. Bu gelişme ile birlikte Amazon, Gümüş ve Google'ı geçerek dünyanın beşinci en büyük varlığı konumuna yükseldi. Kurumsal ETF girişleri 16 milyar doları aşarken uzmanlar yıl sonu için 150.000 dolar hedefini konuşmaya başladı. ABD'deki kripto yasaları ve Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) beklentileri bu rallinin arkasında yer alıyor.

Bitcoin Piyasa Değeri 2,4 Trilyon Dolara Dayandı

Kronos Research baş yatırım sorumlusu Vincent Liu, bu rallinin geçici değil sistemik olduğunu belirtti. Liu, "Bu yükselişin arkasında güçlü bir yakınsama var. ETF'ler aracılığıyla kurumsal girişler, Washington'daki politika ivmesi ve sonunda olumlu yöne dönen makro likidite." dedi.

SoSoValue verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF'lerine haftalarca süren pozitif akış 16 milyar doların üzerinde para girişi sağladı. Bu durum, kurumsal talebin sürekli arttığını gösteriyor.

ABD'deki "Kripto Haftası" beklentileri de bu yükselişi destekliyor. Yasama organı bu hafta CLARITY Yasası ve GENIUS Yasası gibi temel kripto önerilerini tartışacak ve büyük olasılıkla onaylayacak.

Vincent Liu, bu faktörler devam ederse ve piyasa Fed'in faiz indirimi için daha net işaretler görürse Bitcoin'in daha fazla yükseliş görebileceğini söyledi. OSL borsasının baş ticari sorumlusu Eugene Cheung da Bitcoin'in 2025 sonuna kadar 130.000 ila 150.000 dolara ulaşma potansiyeli gördüğünü belirtti.

Bitcoin'in dikkate değer yükselişinden altcoinler de faydalandı. Ethereum yüzde 2,71 yükselerek 3.000 doları aştı, XRP yüzde 4,82 ekledi ve 2,91 dolara çıktı. Solana ise yüzde 3,21 artışla 165,9 dolar seviyesine ulaştı.

İlk 30 kripto para biriminin performansını ölçen GMCI 30 Endeksi, son gün içinde yüzde 3,6 yükseldi. Bu durum, Bitcoin'in genel piyasaya olan olumlu etkisini gösteriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Abd Merkez Bankası, Kripto Para, Washington, Ethereum, Bitcoin, Amazon, Solana, Fed, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
Bakan Ersoy duyurdu Antalya’da son 5 yılın temmuz ayı turist rekoru kırıldı Bakan Ersoy duyurdu! Antalya'da son 5 yılın temmuz ayı turist rekoru kırıldı
Adana’da ilginç kavga: Telefonunu alan arkadaşını yol kenarında boğdu Adana'da ilginç kavga: Telefonunu alan arkadaşını yol kenarında boğdu
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı
200 yolculu feribotta yangın paniği Vali’den açıklama geldi 200 yolculu feribotta yangın paniği! Vali'den açıklama geldi
Bodrum’da tam 2 milyon dolarlık yat alev alev yandı Bodrum'da tam 2 milyon dolarlık yat alev alev yandı
Dededen miras kalan konağın altından 2 bin yıllık yer altı şehri çıktı Dededen miras kalan konağın altından 2 bin yıllık yer altı şehri çıktı
Rafting merkezinde ’can yeleği giyme’ kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu Rafting merkezinde 'can yeleği giyme' kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu

12:11
Acılı anneden duruşmaya damga vuran sözler: Siz ölmeyin, her gün “78 kişinin katiliyim“ diye inleyin
Acılı anneden duruşmaya damga vuran sözler: Siz ölmeyin, her gün "78 kişinin katiliyim" diye inleyin
11:21
Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
10:27
Kabine kulisleri kaynıyor Değişim için perşembe günü işaret edildi
Kabine kulisleri kaynıyor! Değişim için perşembe günü işaret edildi
21:33
Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi
Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi
20:55
Elon Musk’tan Trump’a çağrı: Dosyaları yayımla
Elon Musk'tan Trump'a çağrı: Dosyaları yayımla
20:50
Ardahan’daki “Atatürk silüeti“ yeniden görülmeye başlandı
Ardahan'daki "Atatürk silüeti" yeniden görülmeye başlandı
20:24
AB’nin ABD’ye yönelik ’gümrük vergisi’ misillemesi ertelendi
AB'nin ABD'ye yönelik 'gümrük vergisi' misillemesi ertelendi
19:59
Tarık Çetin, Fenerbahçe’ye imzayı attı
Tarık Çetin, Fenerbahçe'ye imzayı attı
19:29
Beşiktaş, Orkun Kökçü Transferini Açıkladı
Beşiktaş, Orkun Kökçü Transferini Açıkladı
18:57
Ege ve Akdeniz’e alternatif tatil cenneti: Enez
Ege ve Akdeniz'e alternatif tatil cenneti: Enez
18:53
Kuzey Kore lideri Kim’den, Ukrayna’ya karşı Rusya’ya ’koşulsuz destek’ sözü
Kuzey Kore lideri Kim'den, Ukrayna'ya karşı Rusya'ya 'koşulsuz destek' sözü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 13:13:18. #7.11#
SON DAKİKA: Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.