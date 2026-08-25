Bitcoin rallisinde o altcoin yüzde 75 yükseldi - Son Dakika
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Bitcoin rallisinde o altcoin yüzde 75 yükseldi

Bitcoin rallisinde o altcoin yüzde 75 yükseldi
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Bitcoin'in yüzde 22'lik haftalık yükselişine az sayıda altcoin daha güçlü kazançlarla eşlik etti. Büyük ölçekli kripto paralar arasında en güçlü haftalık performanslar Zcash, Aave ve XRP'den geldi.

Üç kripto paranın ortak noktaları güçlü kazançlarla sınırlı kalmıyor. Analize göre üçü de uzun süredir aşamadıkları teknik direnci artan işlem hacmiyle kırdı. Artan işlem hacmi, yükselişlerin kısa vadeli bir ivmeyle sınırlı kalmayabileceğine işaret ediyor.

Ancak üç kripto paranın yükselişi sürdürmek için sahip olduğu alan aynı değil. Bunu ölçen göstergelerden biri göreli güç endeksi (RSI). RSI, son fiyat değişimlerinin hızını ve büyüklüğünü ölçüyor. Göstergede 70 ve üzeri aşırı alım bölgesi kabul ediliyor.

ZCASH DÖNGÜNÜN EN BÜYÜK HAFTALIK MUMUNU YAZDI

Zcash geçen haftayı yüzde 75,5 kazançla kapattı. Bu kazanç, tokenin içinde bulunduğu döngüdeki en büyük haftalık yükseliş oldu. Zcash kaynak analizinin hazırlandığı sırada 846,51 dolardan işlem görüyordu.

Yükseliş Zcash'i Kasım 2025 zirvesi olan 749 doların üzerine taşıdı. Fiyat böylece ilk hedef bölgesine girdi. Analize göre bu bölge 903 dolarda bitiyor. Bu seviyenin aşılması halinde 1099 dolardaki bir sonraki Fibonacci uzantısı gündeme geliyor. Aşağı yönde 628 dolar ilk destek olarak öne çıkıyor. Daha derin destek ise 533 dolara denk geliyor.

Riskin nerede olduğu da net. Zcash'in haftalık göreli güç endeksi 70'e ulaştı ve token aşırı alım bölgesinin sınırına geldi. Fiyat geçen haftaki sıçramadan önce düşük işlem hacmiyle hareket ediyordu.

AAVE VE XRP'DE MANEVRA ALANI DAHA GENİŞ

Aave yüzde 64,5 kazandı ve ocak ayından bu yana fiyatı baskılayan alçalan kanalın dışına çıktı. Token yayım sırasında 128,84 dolardan işlem gördü ve son 24 saatte yüzde 4,91 kaybetti. Fiyat 125 dolarlık direnç bandını aştı. Bu seviye artık ilk destek işlevi görüyor. Bu desteğin altında eski kanal tabanına denk gelen 90 dolar öne çıkıyor.

Sıradaki eşik 150 dolar. Aave ocak ayının başında bu bölgeden aşağı kırılmıştı. Geçen haftaki 144,68 dolarlık zirve, 150 doların yaklaşık yüzde 4 altında kaldı. Tokenin haftalık göreli güç endeksi 60 seviyesinde ve Zcash'in aksine aşırı alım sınırına mesafe bırakıyor. Analize göre Grayscale ürünleri ve diğer fonlara yönelik kurumsal ilgi yıl boyunca arttı.

XRP ise yüzde 53 kazandı ve Temmuz 2025'teki 3,66 dolarlık rekordan başlayan düşen trend çizgisini kırdı. Bu çizgi o tarihten bu yana dört yükseliş denemesini geri çevirmişti. Analize göre kırılım mumundaki işlem hacminin şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkması, yükselişe güçlü katılım olduğunu gösterdi. Token mayıs ayının zirvesi olan 1,4735 doları da aşarak bu seviyeyi desteğe çevirdi. XRP yayım sırasında 1,4608 dolardan işlem gördü ve söz konusu desteğin altına indi. Bir sonraki direnç 1,70 dolarda duruyor. XRP'nin haftalık RSI'ı 57 ile nötr bölgede kalıyor ve üç kripto para arasında en geniş hareket alanını taşıyor.

Üç teknik görünüm de Bitcoin'in kazançlarını korumasına bağlı. Analize göre Bitcoin 80 bin doların üzerinde kalıcı olamazsa, bu kırılımlar ilk direnç seviyelerinde duraklayabilir. Kripto para bugün 81 bin 269 dolara kadar çıktıktan sonra 78 bin 850 dolara geriledi ve eşiğin altına indi. Yükselişin yeniden hız kazanması halinde Zcash'te 903 dolar, Aave'de 150 dolar ve XRP'de 1,70 dolar gündemde kalıyor.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin rallisinde o altcoin yüzde 75 yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitcoin rallisinde o altcoin yüzde 75 yükseldi - Son Dakika
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