Bitcoin teknik fiyat analizi: Kritik seviyede hareketlilik başladı! - Son Dakika
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Bitcoin teknik fiyat analizi: Kritik seviyede hareketlilik başladı!

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Bitcoin, 96 bin dolardaki kritik hareketli ortalama seviyesinde kararsızlık yaşıyor. Alıcılar ve satıcılar arasındaki mücadele, fiyatın 100 bin doları aşıp aşmayacağını belirleyecek. Teknik analizler ve piyasa duyarlılığı, önümüzdeki günlerde yüksek volatiliteye işaret ediyor. İşte Bitcoin teknik fiyat analizi...

12.02.2025 19:53  Güncelleme: 19:57
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Bitcoin teknik analiz

Günlük grafik:

Bitcoin satıcıları, 96 bin dolardaki 100 günlük hareketli ortalamanın altına inmekte güçlük çekiyor. Tarihsel olarak bu seviye, alıcıların devreye girdiği güçlü bir destek noktası olarak biliniyor. Eğer bu destek korunursa, talebin yeniden artması ve fiyatın 103 bin dolardaki önemli dirence yönelmesi mümkün olabilir.

Ancak, aşağı yönlü riskler hala devam ediyor. Eğer bu destek kırılırsa, vadeli işlemler piyasasında likidasyonlar tetiklenebilir ve satış baskısı artabilir. Şimdilik net bir kırılım gerçekleşmediği için bu aralıkta yüksek volatilite ve ani fiyat dalgalanmaları bekleniyor.

4 saatlik grafik:

Daha kısa zaman diliminde, Bitcoin fiyatı yükseliş trendini sürdüren bir bayrak formasyonu içinde sıkışmış durumda. Formasyonun alt sınırı şimdilik destek sağlıyor, ancak 100 bin dolar direncinin üzerinde güçlü bir kırılım olmadıkça yükselişin devamı teyit edilemeyecek.

Bu formasyon olumlu sinyaller verse de alım gücü henüz yeterince güçlü değil. Mevcut fiyatın altında birçok destek bölgesi bulunuyor ve bu durum, olası düşüşlere karşı tampon görevi görüyor. Eğer alıcılar güç kazanırsa, psikolojik olarak önemli olan 100 bin dolar seviyesi bir sonraki hedef olacak.

Piyasa duyarlılığı

Bitcoin'in son dönemdeki kararsız fiyat hareketi, yatırımcıları yükselişin neden sürdürülemediğini sorgulamaya itti. Bu noktada vadeli işlemler piyasasındaki veriler, önemli ipuçları sunuyor.

Özellikle, alıcıların mı yoksa satıcıların mı daha agresif piyasa emirleri verdiğini gösteren "Bitcoin taker alım-satım oranı" dikkat çekiyor. Verilere göre, bu oranın 14 günlük hareketli ortalaması sert bir düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti. Bu değişim, alıcıların güç kazandığını ve yakında vadeli işlemler piyasasında kontrolü ele geçirebileceğini gösteriyor.

Bu eğilim devam eder ve oran 1.0 seviyesini aşarsa, alım baskısının güçlenmesiyle yeni bir yükseliş dalgasının başlaması muhtemel görünüyor.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.

Bitcoin teknik fiyat analizi: Kritik seviyede hareketlilik başladı!

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin teknik fiyat analizi: Kritik seviyede hareketlilik başladı! - Son Dakika

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