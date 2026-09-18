Bitcoin yeniden yükselebilir mi? - Son Dakika
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Bitcoin yeniden yükselebilir mi?

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Bitcoin yeniden yükselebilir mi?
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CoinShares, Bitcoin'in 80 bin doları kararlı biçimde aşabilmesi için enflasyon veya faiz beklentilerinin değişmesi gerektiğini belirtti. Şirket, ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı duruşu ile CLARITY sürecindeki aksamanın toparlanmayı geciktirdiğini değerlendirdi.

Dijital varlık yatırım şirketi CoinShares'in Araştırma Başkanı James Butterfill, 18 Eylül tarihli raporunda Bitcoin'in önündeki iki temel engeli ele aldı. Butterfill'e göre ABD Merkez Bankasının (Fed) daha sıkı para politikası mesajları ve kripto piyasasını düzenlemeyi amaçlayan CLARITY tasarısındaki ilerleme sorunu, güçlü bir yükselişi kısa vadede zorlaştırıyor.

Raporda bu gelişmelerin Bitcoin'e ilişkin uzun vadeli olumlu görüşü değiştirmediği vurgulandı. Buna karşılık kalıcı toparlanma için beklenen koşulların oluşması daha ileri bir tarihe kalabilir. CoinShares, enflasyonda anlamlı bir iyileşme veya para politikası beklentilerinde önemli bir değişim olmadan 80 bin doların kararlı biçimde aşılmasını düşük olasılıklı buluyor.

FED'İN MESAJLARI TOPARLANMAYI ZORLAŞTIRIYOR

Butterfill'e göre faiz artışı zaten bekleniyordu. Asıl sürprizi Fed'in tahminlerinde 2027 boyunca beklenen gevşemenin ortadan kalkması oluşturdu. Doları ve kısa vadeli tahvil getirilerini destekleyen bu görünüm, Bitcoin'in yararlanabileceği daha elverişli likidite koşullarını geciktiriyor.

CoinShares, İran kaynaklı enerji risklerini de enflasyon görünümünün merkezine yerleştirdi. Rapora göre gerilimin çözülmemesi petrol fiyatları üzerindeki baskıyı koruyabilir ve Fed'in para politikasını yumuşatma isteğini sınırlayabilir. Şirket, bu koşullarda yıl içinde yeni bir faiz artışının daha olası hale geldiğini değerlendirdi.

Bu nedenle rapordaki 80 bin dolar değerlendirmesi, fiyatın kesinlikle aşamayacağı bir tavan anlamına gelmiyor. CoinShares'in beklentisi, enflasyon ve faiz görünümünün mevcut haliyle sürmesine dayanıyor.

CLARITY BELİRSİZLİĞİ ALTCOİNLERİ DAHA ÇOK ETKİLİYOR

CoinShares, CLARITY sürecindeki aksamanın bütün kripto varlıkları aynı ölçüde etkilemediğini belirtti. Düzenleyici konumu daha açık olan Bitcoin'in görece korunaklı kaldığını değerlendiren şirket, Ethereum ve diğer altcoinlerin belirsizliğe daha fazla maruz kaldığını ifade etti. Stablecoin ve ödeme altyapısının önemli bir bölümünün bu ağlar üzerinde kurulması, düzenlemenin kapsamını bu varlıklar için daha önemli hale getiriyor.

Butterfill, tasarının bu yıl ilerleyememesinin konunun 2030'a kadar kapanacağı anlamına geldiği görüşüne de katılmadı. Değiştirilmiş bir metnin hızla gündeme dönebileceğini belirten araştırmacı, gelecek yılın başını olası zamanlamalardan biri olarak gösterdi.

Raporda yükselişi destekleyebilecek farklı bir ihtimale de yer verildi. ABD tahvil piyasasındaki baskının çok daha güçlü bir likidite müdahalesini zorunlu kılması, Bitcoin ve altına destek sağlayabilir. CoinShares bunun ana beklentisi olmadığını vurgularken kısa vadede sıkı para politikası ve düzenleme gecikmelerinin belirleyici olmayı sürdürdüğünü değerlendirdi.

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