Bitcoin yön arıyor: Gözler bu seviyelerde olacak - Son Dakika
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Bitcoin yön arıyor: Gözler bu seviyelerde olacak

Bitcoin yön arıyor: Gözler bu seviyelerde olacak
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Bitcoin 63 bin dolar çevresinde yatay seyrini sürdürürken teknik görünüm iki kritik bölgeye işaret ediyor. Analize göre 67 bin doların aşılması yükselişi güçlendirebilir, 58 bin doların kaybı ise satış baskısını artırabilir.

Bitcoin (BTC), güne yaklaşık 63 bin dolar seviyesinden başladı. Güncel fiyat, 66 bin dolar bölgesinden gelen satışın ardından haftalardır yön bulmakta zorlanıyor. Düşük işlem hacmi ve sınırlı likidite, kalıcı bir kırılım oluşmasını engelliyor.

Günlük grafikte Bitcoin önemli hareketli ortalamaların altında kalmayı sürdürüyor. Gerileyen trend çizgisi ile 100 günlük hareketli ortalamanın fiyatın üzerinde birleşmesi, toparlanma denemelerindeki satış baskısını artırıyor. Teknik görünüm, bu bölge aşılmadan yükselişin teyit kazanmayacağına işaret ediyor.

66 BİN 200-67 BİN 200 DOLAR İLK BÜYÜK DİRENÇ

Yukarı yönde ilk önemli engel 66 bin 200 ile 67 bin 200 dolar aralığında bulunuyor. Yatay arz bölgesi ve gerileyen trend çizgisi bu alanda kesişiyor. Artan hacimle gelecek günlük kapanışlar, kısa vadeli görünümü iyileştirerek daha yüksek seviyelere hareket ihtimalini güçlendirebilir.

Aşağı yönde 58 bin 500 ile 59 bin 800 dolar aralığı öne çıkıyor. Fiyatın bu bölgeye gerilemesi geniş yatay yapıyı tek başına bozmayabilir. Ancak 58 bin 500 doların altında kalıcı kapanışlar, toparlanma senaryosunu zayıflatabilir ve daha düşük desteklerin yeniden gündeme gelmesine yol açabilir.

Mevcut tablo, fiyat iki bölgeden birini kırana kadar yatay seyrin sürebileceğini gösteriyor. Hacmin zayıf kalması da ani bir yön değişiminden çok bant içindeki dalgalanma olasılığını destekliyor.

TASFİYE HARİTASINDA 53-56 BİN DOLAR ÖNE ÇIKIYOR

Binance vadeli işlemlerine dayanan tasfiye haritasında 53 bin ile 56 bin dolar arasında belirgin bir likidite yoğunlaşması görülüyor. Fiyatın üzerinde ise 66 bin ile 67 bin dolar çevresinde başka bir birikim bulunuyor. Bu bölgeler kesin hedef niteliği taşımıyor ancak kaldıraçlı pozisyonların yoğunlaştığı alanları gösteriyor.

Uzun süreli yatay piyasalarda fiyat, bir sonraki yönlü hareketten önce bu tür likidite bölgelerine yaklaşabiliyor. Mevcut destek yapısı kırılırsa 58 bin doların altında bir tasfiye dalgası yaşanması olasılıklar arasında bulunuyor. Böyle bir hareketin ardından toparlanma geleceği ise yalnızca haritaya bakılarak söylenemez.

Bitcoin'in teknik görünümünü belirleyecek ana koşullar değişmedi. Yükseliş senaryosu için 67 bin doların hacimle aşılması, düşüş riskinin sınırlanması için ise 58 bin 500 dolar desteğinin korunması gerekiyor.

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