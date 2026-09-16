Bitcoin'de ABD kaynaklı baskı büyüdü - Son Dakika
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Bitcoin'de ABD kaynaklı baskı büyüdü

Bitcoin\'de ABD kaynaklı baskı büyüdü
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Bitcoin'in Coinbase ile Binance arasındaki fiyat farkı bir ayın en düşük seviyesine geriledi. ABD'deki talebin zayıfladığına işaret eden hareket, CLARITY oylamasının sonuçsuz kalması ve ABD Merkez Bankasının faiz kararı öncesindeki satışlarla aynı dönemde gerçekleşti.

CryptoQuant verilerine göre Coinbase Primi Endeksi salı günü eksi 0,079'a kadar düştü. Gösterge böylece Bitcoin'in yaklaşık 63 bin dolardan işlem gördüğü 16 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine indi.

Endeks, Coinbase'deki Bitcoin fiyatı ile Binance'deki BTC/USDT fiyatı arasındaki farkı ölçüyor. Negatif değer, Coinbase kullanıcılarının talebinin Binance tarafına göre daha zayıf kaldığını gösteriyor. Gösterge haftanın başında kısa süreliğine 0,004 ile artıya geçmişti.

ABD merkezli satış baskısı, Senatodaki CLARITY oylamasının tasarının ilerlemesi için gereken 60 oya ulaşamamasının ardından belirginleşti. ABD Merkez Bankasının faiz kararı öncesindeki sıkılaşma beklentisi de Bitcoin üzerindeki baskıyı artıran gelişmeler arasında gösteriliyor.

KISA VADELİ YATIRIMCILAR 34 BİN BİTCOİN GÖNDERDİ

Satış eğilimi kısa vadeli yatırımcıların borsa transferlerine de yansıdı. CryptoQuant'a göre Bitcoin'i altı aydan kısa süredir tutan cüzdanlar, son 24 saatte borsalara 34 bin Bitcoin gönderdi. Bu miktar son bir ayın en yüksek kısa vadeli yatırımcı girişini oluşturdu.

Borsalara taşınan varlıkların 23 bin 200 Bitcoinlik bölümü, son zincir üstü hareketindeki fiyatın altında gönderildi. Veriler, yeni yatırımcıların önemli bölümünün satış ihtimali bulunan varlıkları zarar konumundayken borsalara aktardığını gösterdi.

ABD ile diğer piyasalar arasındaki ayrışma ise tek yönlü bir tablo ortaya koymadı. Zincir üstü analist Willy Woo'nun paylaştığı verilere göre Binance'deki alım-satım dengesi 11 Eylül civarında toparlanırken Coinbase'de satıcılar baskın kalmayı sürdürdü. Woo, ABD'deki satışa karşı küresel piyasalarda birikimin devam etmesini olumlu bir ayrışma olarak değerlendirdi.

Coinbase primi 2026'nın büyük bölümünde eksi bölgede kaldı. Bu görünüm, Bitcoin'in Ekim 2025'teki 126 bin 200 dolarlık zirvesinden gerilemesinin ardından ABD kaynaklı talebin kalıcı biçimde güçlenmediğine işaret ediyor. Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 75 bin 926 dolardan işlem görüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin'de ABD kaynaklı baskı büyüdü - Son Dakika

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