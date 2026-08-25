Bitcoin\'de yükseliş sürerken analistten uyarı geldi

Eşik, 15 Mayıs'tan bu yana süren yaklaşık yüz günlük aranın ardından geçildi. Kripto para bu sabah 81 bin 269 dolara kadar çıkarak mayıstan bu yana en yüksek noktasını gördü. Fiyat sonrasında 79 bin 288 dolara geriledi ve eşiğin altına döndü, son 24 saatteki kazanç yüzde 2,32'ye indi.

Yükseliş türev piyasasında zincirleme kapanışlara yol açtı. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte tasfiye edilen kısa pozisyonların büyüklüğü 220 milyon doları geçti. CoinGlass verileri ayrıca 76 bin 700 dolar çevresinde yoğunlaşan bir alım likiditesi bandına işaret ediyor. Fiyat aşağı dönerse bu bölge destek işlevi görebilir.

Aylık tablo daha da dikkat çekici. Bitcoin ağustos ayı başından bu yana yüzde 26 kazandı ve 2017'den bu yana en iyi ağustos performansını yazdı. Bu performans, Bitcoin'in geçmiş düşüş dönemlerindeki olağan seyrinden giderek ayrışıyor.

REKT CAPITAL HAFTALIK KAPANIŞA DİKKAT ÇEKTİ

Kripto para analisti Rekt Capital yükselişi ihtiyatla karşılıyor. Rekt Capital son piyasa değerlendirmesinde, "Bitcoin haftayı zirvede kapattı. Asıl test şimdi başlıyor." dedi.

Rekt Capital yükselişin kalıcılığına bağlı iki olasılık üzerinde duruyor. Analiste göre bu hareket bir düşüş dönemi rahatlama rallisiyse Bitcoin daha bu hafta ya da önümüzdeki birkaç hafta içinde geri çekilebilir. Rekt Capital, "Artık her şey Bitcoin'in kalıcı güç gösterip gösteremeyeceğine bağlı." dedi.

Bazı işlemciler de benzer bir endişe taşıyor. Onlara göre eylül ayından itibaren yeniden aşağı yönlü baskı gelebilir. Böyle bir baskı, yeni makro diplere doğru son bir teslimiyet dalgası yaratabilir.

2022'DE AYNI ÇİZGİ İKİ KEZ AŞILDI ARDINDAN DİP GELDİ

Analistin izlediği gösterge 50 haftalık üssel hareketli ortalama. Söz konusu çizgi şu anda 77 bin 251 dolardan geçiyor. Bitcoin geçen hafta bu seviyenin üzerinde kapanış yaptı ve Kasım 2025'ten bu yana ilk kez bunu başardı.

Uyarılan test bugün başladı. Fiyat gün içinde 77 bin 428 dolara kadar geriledi ve çizgiye 200 dolardan az mesafe bıraktı. Rekt Capital, kapanışın çizginin yalnızca bir tık üzerinde gerçekleştiğini ve fiyata geri çekilme için çok az alan kaldığını belirtmişti.

Geçmiş örnek ise iyimserliği zorluyor. Bitcoin 2022'deki düşüş döneminde de aynı trend çizgisinin üzerinde iki haftalık kapanış gerçekleştirmişti. Fiyat bunun ardından döngü dibine kadar geriledi. Bu nedenle tek bir haftalık kapanış, düşüş tezini çürütmeye yetmiyor. Rekt Capital'e göre Bitcoin'in yüksek seviyeleri kalıcı biçimde koruması gerekiyor.