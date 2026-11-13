Bitcoin'deki düşüş 185 bin yatırımcıyı vurdu - Son Dakika
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Bitcoin'deki düşüş 185 bin yatırımcıyı vurdu

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Bitcoin\'deki düşüş 185 bin yatırımcıyı vurdu
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Bitcoin'in 68 bin doların altına uzanan düşüşü türev piyasasında zincirleme pozisyon kapanışlarını tetikledi. Zorunlu satışların neredeyse tamamı fiyatın yükseleceğine bahis açan yatırımcılardan geldi ve tek bir pozisyon on milyonlarca dolarlık kayba yol açtı.

Bitcoin (BTC) cuma günü 70 bin doların altına inerken kaldıraçlı işlemlerde son 24 saatte 1,64 milyar dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Bu tutarın yaklaşık 1,46 milyar doları, yani yüzde 89'u yükseliş yönlü pozisyonlardan geldi.

Zorunlu kapanışlardan 185 binden fazla yatırımcı etkilendi. En büyük tekil tasfiye, merkeziyetsiz bir türev platformunda açılan 31 milyon dolarlık Bitcoin alış pozisyonunda yaşandı ve pozisyon Bitcoin 72 bin doların hemen üzerindeyken kapandı.

TASFİYELERİN YARISINDAN FAZLASI BİTCOİN'DE

Bitcoin vadeli işlemlerinde 916 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi ve bu tutarın yüzde 95'i alış pozisyonlarından oluştu. Bitcoin'deki tasfiyelerin yaklaşık 450 milyon doları yalnızca dört saat içinde yaşandı.

Teminatı eriyen pozisyonların otomatik olarak kapatılması piyasaya ek satış baskısı getirdi. Bu zincirleme satışlar fiyatı bir sonraki tasfiye seviyesine iterek düşüşü hızlandırdı. Kripto para piyasasında tasfiyeler son günlerde ikinci kez 1 milyar doları aştı.

Piyasa 5 Kasım'da da teknoloji hisselerindeki satış dalgasının ardından 1,25 milyar dolarlık tasfiye görmüştü. Beklentinin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralıkta faiz artırma ihtimalini yüzde 88 olarak fiyatlıyor.

OPSİYONLARDA KORUMA TALEBİ ARTTI

Opsiyon piyasasında da düşüş beklentisi öne çıktı. Bir haftalık vadede düşüşe karşı koruma sağlayan sözleşmeler, yükseliş bahsi sunanlardan belirgin biçimde pahalı hale geldi.

Hong Kong merkezli bir kripto para şirketinin kıdemli analisti Tim Sun, düşüşün kaldıraçlı alış pozisyonlarının toplu tasfiyesiyle doğrudan tetiklendiğini söyledi. Sun, "Asıl sorun piyasadaki talebin istikrarlı biçimde zayıflamasında yatıyor" dedi.

Sun'a göre toparlanma için uzun vadeli yatırım sermayesinin kripto paralara geri dönmesi gerekiyor. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 4,6 değer kaybeden Bitcoin 69 bin 100 dolardan işlem görüyor.

Kripto ParaBitcoinSon Dakika

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