Bitcoin'i bekleyen dört büyük gelişme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitcoin'i bekleyen dört büyük gelişme

Bitcoin\'i bekleyen dört büyük gelişme
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BitMine kurucusu Tom Lee, Bitcoin'i yeniden 100 bin dolara taşıyabilecek dört katalizör sıraladı. Analist bir televizyon programında kripto para piyasasında yeni bir yükseliş dalgasını tetikleyebilecek gelişmeleri anlattı.

Lee'nin öngörülerini kendi konumu bağlamında okumak gerekiyor. Kurucusu olduğu BitMine, dolaşımdaki tüm Ethereum'un yüzde 4,8'ini elinde tutuyor ve piyasadaki en iyimser Ethereum duruşlarından birini temsil ediyor.

Lee'nin sıraladığı dört katalizör dört farklı başlıkta toplanıyor. Analist düzenleme, likidite, sermaye akışı ve kurumsal talebi kripto piyasasını yeniden yukarı taşıyabilecek unsurlar olarak gösteriyor.

DÜZENLEME VE LİKİDİTE İLK İKİ KATALİZÖR

Lee'nin ilk katalizörü yasal düzenlemeden geliyor. Analist, ABD'de kripto piyasa yapısını belirleyecek CLARITY Yasası'nın Eylül 2026'da kanunlaşmasını bekliyor ve bu adımın yatırımcı güvenini artırarak Bitcoin ile diğer kripto paralara girişleri hızlandırabileceğini savunuyor.

İkinci katalizör likidite tarafında beliriyor. Lee'ye göre kenarda bekleyen kısa pozisyonların kapanması ve nakdin piyasaya dönmesi, Bitcoin ve genel kripto piyasası için likiditeyi yükseltebilir. Analist yakın geçmişten bir örnek veriyor. ABD Hazinesi'nin tahvil geri alımlarını artırması yüksek riskli varlıklarda likiditeyi büyütmüş, Bitcoin de bunun ardından 80 bin dolar seviyesine çıkmıştı.

SON İKİ KATALİZÖR ASYA SERMAYESİ VE KURUMLAR

Üçüncü katalizör sermaye akışına dayanıyor. Lee, Asya kaynaklı sermayenin yeniden Bitcoin'e ve genel kripto piyasasına yönelmesini bekliyor, bu tahsisin sektördeki likiditeyi daha da artırarak fiyatı 100 bin dolara taşıyabileceğini öngörüyor.

Dördüncü katalizör kurumsal talepten doğuyor. Analiste göre küresel finans kuruluşları çeyrek performans baskısıyla alımlarını artırabilir. Lee, 2025'te Bitcoin ve Ethereum'da görülen kurumsal alım eğiliminin 2026 sonunda yeniden ortaya çıkabileceğini düşünüyor.

Lee'nin beklentisi Ethereum için de bir hedef içeriyor. Analist, Bitcoin 150 bin dolara çıkarsa Ethereum'un 6 bin doları aşabileceğini öngörüyor, ancak bu hedeflere 2026'da ulaşılıp ulaşılmayacağı belirsizliğini koruyor.

Yayım sırasında Bitcoin 77 bin 875 dolardan işlem görüyor. Kripto para son haftalarda 80 bin doları test ettikten sonra bu seviyenin altına geri çekildi.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin'i bekleyen dört büyük gelişme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı
Yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

16:46
Arif Kocabıyık tutuklandı
Arif Kocabıyık tutuklandı
16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı
16:42
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi
16:29
Bir il bu olayı konuşuyor Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu
Bir il bu olayı konuşuyor! Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu
16:06
Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Hull City’den 17 milyon euroluk transfer
Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer
15:50
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
14:27
Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu
Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu! Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 17:07:00. #.0.2#
SON DAKİKA: Bitcoin'i bekleyen dört büyük gelişme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement