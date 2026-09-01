Bitcoin\'i bekleyen dört büyük gelişme

Lee'nin öngörülerini kendi konumu bağlamında okumak gerekiyor. Kurucusu olduğu BitMine, dolaşımdaki tüm Ethereum'un yüzde 4,8'ini elinde tutuyor ve piyasadaki en iyimser Ethereum duruşlarından birini temsil ediyor.

Lee'nin sıraladığı dört katalizör dört farklı başlıkta toplanıyor. Analist düzenleme, likidite, sermaye akışı ve kurumsal talebi kripto piyasasını yeniden yukarı taşıyabilecek unsurlar olarak gösteriyor.

DÜZENLEME VE LİKİDİTE İLK İKİ KATALİZÖR

Lee'nin ilk katalizörü yasal düzenlemeden geliyor. Analist, ABD'de kripto piyasa yapısını belirleyecek CLARITY Yasası'nın Eylül 2026'da kanunlaşmasını bekliyor ve bu adımın yatırımcı güvenini artırarak Bitcoin ile diğer kripto paralara girişleri hızlandırabileceğini savunuyor.

İkinci katalizör likidite tarafında beliriyor. Lee'ye göre kenarda bekleyen kısa pozisyonların kapanması ve nakdin piyasaya dönmesi, Bitcoin ve genel kripto piyasası için likiditeyi yükseltebilir. Analist yakın geçmişten bir örnek veriyor. ABD Hazinesi'nin tahvil geri alımlarını artırması yüksek riskli varlıklarda likiditeyi büyütmüş, Bitcoin de bunun ardından 80 bin dolar seviyesine çıkmıştı.

SON İKİ KATALİZÖR ASYA SERMAYESİ VE KURUMLAR

Üçüncü katalizör sermaye akışına dayanıyor. Lee, Asya kaynaklı sermayenin yeniden Bitcoin'e ve genel kripto piyasasına yönelmesini bekliyor, bu tahsisin sektördeki likiditeyi daha da artırarak fiyatı 100 bin dolara taşıyabileceğini öngörüyor.

Dördüncü katalizör kurumsal talepten doğuyor. Analiste göre küresel finans kuruluşları çeyrek performans baskısıyla alımlarını artırabilir. Lee, 2025'te Bitcoin ve Ethereum'da görülen kurumsal alım eğiliminin 2026 sonunda yeniden ortaya çıkabileceğini düşünüyor.

Lee'nin beklentisi Ethereum için de bir hedef içeriyor. Analist, Bitcoin 150 bin dolara çıkarsa Ethereum'un 6 bin doları aşabileceğini öngörüyor, ancak bu hedeflere 2026'da ulaşılıp ulaşılmayacağı belirsizliğini koruyor.

Yayım sırasında Bitcoin 77 bin 875 dolardan işlem görüyor. Kripto para son haftalarda 80 bin doları test ettikten sonra bu seviyenin altına geri çekildi.