Bitcoin\'in yeni yol arkadaşı altın oldu

İki varlığın 90 günlük korelasyonu, uzun vadeli ABD tahvil getirilerinin yükselmesi ve ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvil alımlarını artırmasının ardından tırmandı. Bu gelişmeleri izleyen hafta Bitcoin yüzde 22,4 kazandı ve Mart 2024'ten bu yana en güçlü haftalık yükselişini yaşadı. Aynı dönemde altın yaklaşık yüzde 5 değer kazanırken hisse senetleri geriledi. Bitwise'ın Avrupa araştırma direktörü André Dragosch, benzer bir korelasyon seviyesinin en son 2020'de, hükümet ve merkez bankalarının Kovid-19 kriziyle mücadele için teşvik verdiği dönemde görüldüğünü belirtti.

Bitwise'ın ölçümüne göre Bitcoin ağustos sonunda dolar endeksiyle ters yönlü hareket etti. Şirket bu tabloyu dolardaki zayıflığın Bitcoin ile altını desteklediğine işaret eden bir sinyal olarak yorumladı. Dragosch, makro koşullar belirleyici hâle geldiğinde yatırımcıların Bitcoin ile altın arasında giderek daha az ayrım yaptığını söyledi. Bitcoin'in bu ortamda "altının güçlendirilmiş bir versiyonu" gibi görünmeye başladığını ifade etti.

BİTCOİN-S&P 500 BAĞI KOPTU

Bitcoin'in hisse senetleriyle bağı ağustos rallisinde belirgin biçimde zayıfladı. Glassnode analistlerine göre kripto paranın S&P 500 endeksiyle 30 günlük korelasyonu sıfıra yaklaştı, ancak bu kopuşun kalıcı olduğu kesin değil. Analistler, tahvil satış dalgalarında görülen bu tür ani kopuşların geçmişte "kısa ömürlü" kaldığını, yapısal bir rejim değişiminden çok piyasadaki kısa vadeli yorgunluğa işaret ettiğini vurguladı. Kıdemli ETF analisti Eric Balchunas ise Bitcoin'in son altı ayda ABD hisseleriyle korelasyonunun altın, küçük ölçekli şirketler, gelişen piyasalar ve hatta tahvillerden daha düşük kaldığını kaydetti. Balchunas'a göre Bitcoin'in ABD hisseleriyle korelasyonu uzun süredir yaklaşık 0,40 düzeyinde seyrediyor. Asıl artan altın ve tahvillerin hisselerle bağı oldu. Bu durum kripto paranın yalnızca teknoloji hisselerinin bir yansıması olduğu iddiasını zayıflatıyor.

BİTCOİN 80 BİN DOLARDAN 76 BİNE GERİLEDİ

Bitcoin, yüzde 25'lik aylık rallinin ardından ağustos sonunda 80 bin doları aştı, sonra 76 bin dolara geri çekildi. Glassnode, uzun vadeli sahiplerin elindeki arzın 83 bin ile 86 bin dolar arasında yoğunlaştığını ve ana birikim tabanının 62 bin ile 65 bin dolar arasında bulunduğunu belirtti. Yayım sırasında Bitcoin bu iki bölgenin arasında yaklaşık 77 bin 600 dolardan işlem görüyor.

Ağustos sonunda Bitcoin yaklaşık 78 bin dolardan işlem görürken dolaşımdaki arzın yüzde 68'i kârdaydı. Bu oran mayısta benzer fiyatta yüzde 65'ti. Rallinin zirvesinde spot Bitcoin fonları günlük ortalama 290 milyon dolar giriş kaydederken fonların günlük işlem hacmi 3 milyar dolara yakın seyretti.