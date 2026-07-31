BlackRock ve Visa destekli yeni stablecoinin kullanacağı Blockchain belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BlackRock ve Visa destekli yeni stablecoinin kullanacağı Blockchain belli oldu

BlackRock ve Visa destekli yeni stablecoinin kullanacağı Blockchain belli oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BlackRock, Visa ve 140'tan fazla şirketin desteklediği yeni bir kurumsal stablecoin, ilk günden itibaren Ethereum üzerinde faaliyete geçecek. Open USD (OUSD) adlı sabit değerli kripto para, ödeme ve finans devlerinden oluşan geniş bir koalisyonun desteğiyle piyasaya çıkacak.

Projeyi doğrulayan Ethereum Institutional, Open USD'nin Visa, Mastercard, Stripe, BlackRock ve BNY gibi finans ve teknoloji şirketlerinin desteğiyle Ethereum'da hayata geçeceğini belirtti. Stablecoin, tek bir ihraççıya dayanmayan bir konsorsiyum modeliyle yönetilecek. Bu modeli tasarlayan bağımsız şirket Open Standard'a göre konsorsiyum, ödeme, bankacılık, finansal teknoloji ve kripto altyapısı alanlarına yayılan 140'tan fazla şirketi kapsıyor. Katılımcılar arasında Visa, Mastercard, Stripe, BlackRock, BNY, Coinbase ve Western Union yer alıyor.

Open USD, USDT ve USDC gibi yerleşik stablecoinlerden ayrışmayı hedefliyor. Bunun için rezerv varlıklarından elde edilen geliri ihraççıda toplamak yerine ekosistem ortaklarına dağıtacak. İşletmeler ayrıca stablecoini herhangi bir ücret ya da yapay hacim sınırı olmadan basıp geri alabilecek.

ETHEREUM TERCİHİ AĞIN KURUMSAL KONUMUNU GÜÇLENDİRİYOR

Projenin Ethereum üzerinde başlaması, ağın kurumsal finans için önde gelen blok zinciri konumunu pekiştirdiği için özellikle dikkat çekiyor. Ethereum halihazırda en büyük stablecoin ekosistemine, tokenlaştırılmış ABD hazine tahvillerine ve gerçek dünya varlıklarının giderek büyüyen bir bölümüne ev sahipliği yapıyor.

Fundstrat'ın kurucu ortağı Tom Lee, hamleyi Ethereum'un küresel finanstaki uzun vadeli rolünün bir teyidi olarak niteledi. Lee şöyle yazdı: "Open USD'nin Ethereum'u seçmesi, 11 yılın ardından finansın geleceği için tek bir blok zincirinin hüküm sürdüğünün kanıtı."

PROJE MEVCUT İHRAÇÇILARA RAKİP GÖRÜLÜYOR

Analistler Open USD'yi, yerleşik ihraççılara yönelik olası bir rakip olarak değerlendiriyor. Bu ihraççılar arasında Ripple'ın RLUSD adlı stablecoini de bulunuyor. Konsorsiyum modelinin ve gelir paylaşımına dayalı yapının, kurumsal kullanıcıların sabit değerli kripto paralara yaklaşımını değiştirip değiştirmeyeceği ise önümüzdeki dönemde netleşecek.

Bitcoin ve kripto para yatırımlarınız için Stablex.

Kripto Para, Blackrock, Ethereum, Finans, Visa, Usd, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para BlackRock ve Visa destekli yeni stablecoinin kullanacağı Blockchain belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu
Sirkeci’de tramvayın turiste çarptığı anlar kamerada Sirkeci'de tramvayın turiste çarptığı anlar kamerada
Başkanın “Gelmeyin“ paylaşımı tartışma sebebi oldu Başkanın "Gelmeyin" paylaşımı tartışma sebebi oldu
Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada
İstanbullular dikkat Valilikten kritik uyarı geldi: Şiddetli fırtına yıkıp geçecek İstanbullular dikkat! Valilikten kritik uyarı geldi: Şiddetli fırtına yıkıp geçecek
MHP önerdi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum beğendi Parti kapatmaya yeni kriter MHP önerdi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum beğendi! Parti kapatmaya yeni kriter

13:35
Galatasaray’dan resmi Musiala açıklaması
Galatasaray'dan resmi Musiala açıklaması
13:18
Türkiye genelinde internet krizi Dev şirketten açıklama var
Türkiye genelinde internet krizi! Dev şirketten açıklama var
13:16
Eren Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili Adli Tıp’tan ilk bulgu
Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu
12:10
Balıkesir Gömeç’te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
11:56
Yürek burkan görüntü Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
Yürek burkan görüntü! Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
11:50
İspanya’da göç alarmı 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti
İspanya'da göç alarmı! 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 13:46:02. #7.13#
SON DAKİKA: BlackRock ve Visa destekli yeni stablecoinin kullanacağı Blockchain belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.