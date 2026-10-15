BlackRock'tan yapay zeka uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika uygulamasını yükleyin. YÜKLE

BlackRock'tan yapay zeka uyarısı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BlackRock\'tan yapay zeka uyarısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BlackRock CEO'su Larry Fink, ABD'de yeni veri merkezi inşaatlarının durdurulmasının ekonomiyi resesyona sürükleyebileceğini söyledi. Yapay zeka yatırımlarının istihdamdaki rolünü vurgularken, bu tesislerin enerji ve çevre üzerindeki etkilerine yönelik kaygılar büyüyor.

CNBC'ye konuşan Fink, ABD ekonomisinin önemli ölçüde veri merkezleri için yapılan büyük yatırımlara dayandığını belirtti. Ülke genelinde inşaatları durduracak bir karar alınması halinde ekonomik daralma yaşanabileceği uyarısında bulundu. Değerlendirmesi, yapay zeka altyapısına yönelik harcamaların kesintiye uğraması senaryosuna dayanıyor.

YATIRIMLAR İNŞAAT VE ENERJİYE UZANIYOR

Veri merkezi yatırımlarının etkisi teknoloji şirketleriyle sınırlı kalmıyor. Fink, tesislerin kurulmasının inşaat işçilerine, bilgisayar donanımına ve enerji altyapısına talep yarattığını anlattı. Bu harcamaların fiziksel ve dijital altyapının büyümesini desteklediğini savundu.

BlackRock yöneticisi, veri merkezlerinin yeni iş alanları oluşturduğunu vurguladı. Tesislere yönelik endişeleri kabul etmekle birlikte, bunların önemli bölümünün yanlış bilgilendirmeden kaynaklandığını ileri sürdü.

Tartışmanın diğer tarafında ise elektrik faturaları, su kullanımı ve çevresel etkiler bulunuyor. Yeni veri merkezlerine yönelik yerel tepkiler, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde siyasi gündemde de yer alıyor.

ENERJİ MALİYETİ VE ÇEVRE KAYGISI BÜYÜYOR

Pew Research Center'ın araştırması, kamuoyunun veri merkezlerine bakışının yıl içinde daha olumsuz hale geldiğini gösteriyor. Tesislerin çevre üzerindeki etkisini çoğunlukla olumsuz bulan ABD'li yetişkinlerin oranı ocaktaki yüzde 39'dan yüzde 54'e yükseldi.

Evlerin enerji maliyetleri açısından olumsuz etki bekleyenlerin oranı da yüzde 38'den yüzde 50'ye çıktı. Bu oranlar, katılımcıların değerlendirmelerini yansıtıyor. Veri merkezlerinin faturalar veya çevre üzerindeki ölçülmüş etkisini göstermiyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 60'ı, yaşadıkları yerin yakınında yeni bir veri merkezi kurulmasından rahatsızlık duyacağını belirtti. Çalışma, 20 Temmuz-9 Ağustos döneminde 10 bin 548 ABD'li yetişkinle gerçekleştirildi.

Amerika Birleşik DevletleriKripto ParaYapay ZekaBlackrockEnerjiCEOSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Azerbaycan’da tarihi protesto Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı Azerbaycan'da tarihi protesto! Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı
İstanbul’da selin gelişi saniye saniye kamerada Görüntüler korkuttu İstanbul'da selin gelişi saniye saniye kamerada! Görüntüler korkuttu
Uçağın adı da dikkat çekici İsrail Cumhurbaşkanı’nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı Uçağın adı da dikkat çekici! İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu’nu tanık olarak istedi İmamoğlu Silivri’de iddianameye yüklendi Kılıçdaroğlu'nu tanık olarak istedi! İmamoğlu Silivri'de iddianameye yüklendi
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
17:21
İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı: 3 kişi öldü, 5 kayıp var
İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı: 3 kişi öldü, 5 kayıp var
16:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
16:24
İstanbul ve Kocaeli’nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi
İstanbul ve Kocaeli'nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi
16:12
Doktorun çabaları yetmedi İşte Dündar Ziya Gültekin’in hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler
Doktorun çabaları yetmedi! İşte Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler
15:52
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
15:08
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 17:34:33. #.0.3#
SON DAKİKA: BlackRock'tan yapay zeka uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei