Bu tahmin gerçekleşirse DOGE tarihe geçecek! - Son Dakika
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Kripto Para

Bu tahmin gerçekleşirse DOGE tarihe geçecek!

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Analist Ali Martinez, Dogecoin'in (DOGE) geçmişteki sert yükselişlerine dikkat çekerek, fiyatın 48 saat içinde 3 doların üzerine çıkabileceğini öne sürdü. Ancak bazı uzmanlar, bu tahminin gerçekleşme ihtimalini sorguluyor. Martinez ise tahminini destekleyen argümanlar sundu. Peki, Dogecoin yükselecek mi?

30.01.2025 10:21  Güncelleme: 10:24
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Piyasa değeri açısından en büyük meme coin olan DOGE, yılbaşından bu yana oldukça dalgalı bir seyir izliyor. Ocak ayının başında 0,31 dolar seviyelerinde işlem gören varlık, üç hafta içinde 0,40 doların üzerine çıktı. DOGE'un zirve yaptığı tarih ise 18 Ocak oldu; bu tarih, Donald Trump'ın göreve başlamasından sadece iki gün öncesine denk geliyordu.

Ancak Trump başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Dogecoin, sert bir düşüş yaşadı. CoinGecko verilerine göre, haftanın ilk iş gününde kripto piyasasında yaşanan genel düzeltmeyle birlikte 0,30 dolara kadar gerileyen DOGE, şu sıralar 0,32 dolar civarında işlem görüyor. Fiyat dalgalanmalarına rağmen birçok analist, Dogecoin'in mevcut döngüde büyük bir yükselişle piyasayı şaşırtabileceğini düşünüyor.

Analistten iddialı tahmin

Bu görüşü paylaşanlardan biri de ünlü X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı Ali Martinez. Martinez, DOGE'un "her an" sadece 48 saat içinde yüzde 900'e varan bir artış yaşayabileceğini ifade etti. Analist, 2021 yılının Ocak ayı sonunda DOGE fiyatının sadece birkaç gün içinde üç haneli bir yükseliş yaşadığını hatırlatarak bu iddiasını destekledi.

Ancak bazı kullanıcılar, böyle bir yükselişin gerçekleşmesi için Dogecoin'in piyasa değerinin neredeyse 500 milyar dolara ulaşması gerektiğini belirtiyor. Şu anda DOGE'un piyasa değeri 50 milyar doların altında, bu da tahmini oldukça iddialı kılıyor.

Martinez ise bunun imkânsız olmadığını savunarak XRP örneğini gösterdi. Hatırlanacağı üzere, Ripple'ın yerel token'ı olan XRP'nin piyasa değeri, 2024 Kasım ayında gerçekleşen ABD başkanlık seçimleri öncesinde 30 milyar dolar seviyelerindeydi. Ancak iki ay içinde 190 milyar doları aşarak büyük bir sıçrama yaptı. Şu anda ise 178 milyar dolar civarında seyrediyor.

DOGE için yükseliş tahminleri yapan diğer isimler arasında JAVON MARKS ve Trader Tardigrade de bulunuyor. MARKS, fiyatın yakında 2 doların üzerine çıkabileceğini düşünürken, Trader Tardigrade ise DOGE'un önümüzdeki birkaç ay içinde 4 dolara ulaşabileceğini öne sürüyor.

DOGE ETF onayı alabilir mi?

Dogecoin'in yükselişini destekleyebilecek en önemli gelişmelerden biri, ABD'de bir spot DOGE ETF onayının alınması olabilir. Son olarak Bitwise, DOGE fiyatını takip eden bir borsa yatırım fonu (ETF) listelemek için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) başvuruda bulundu.

SEC, yaklaşık bir yıl önce ilk spot Bitcoin ETF'lerini onaylamıştı. BlackRock, Fidelity, Grayscale ve WisdomTree gibi dev finans kuruluşları bu ürünleri piyasaya sürmüştü. Ancak, onaydan hemen sonra Bitcoin fiyatında ciddi bir düşüş yaşanmış, ardından toparlanarak yeni zirvelere ulaşmıştı.

SEC'in yeni yönetiminin spot DOGE ETF'ye yeşil ışık yakıp yakmayacağı ve bunun piyasada "haber satışı" etkisi yaratıp yaratmayacağı merak konusu. Polymarket verilerine göre, 2025 yılı içinde böyle bir onay alma ihtimali yüzde 56 olarak değerlendiriliyor.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.

Bu tahmin gerçekleşirse DOGE tarihe geçecek!

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Son Dakika Kripto Para Bu tahmin gerçekleşirse DOGE tarihe geçecek! - Son Dakika

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