Capital B sermayeyi Bitcoin\'e çevirdi

Şirket yeni Bitcoinler için birim başına ortalama 67 bin 182 euro ödedi. Alım, kısa süre önce tamamlanan finansman operasyonlarından elde edilen gelirle karşılandı. Stratejik rezervin toplam alım maliyeti 309,4 milyon euroya, Bitcoin başına ortalama maliyeti 87 bin 878 euroya ulaştı. Dolar bazında toplam maliyet 359,3 milyon dolar, birim başına ortalama 102 bin 58 dolar oldu. Şirket, 7 Eylül duyurusundan önceki işlem gününün kapanış fiyatını kullanarak rezervin değerini yaklaşık 240,8 milyon euro olarak hesapladı. Bu değer, toplam alım maliyetinin yaklaşık 68,6 milyon euro altında kaldı. Alımı, Lüksemburg düzenleyicisi CSSF'ye kayıtlı kripto varlık hizmet sağlayıcısı Swissquote Bank Europe gerçekleştirdi. Saklama, İsviçreli şirket Taurus'un teknolojisi üzerinden sağlandı.

ALIM İÇİN 30,1 MİLYON EURO TOPLANDI

Capital B, alım öncesinde TOBAM ile yürüttüğü hisse satışı programından 1,44 milyon euro topladı ve iki özel tahsisli sermaye artırımını tamamladı. Şirket, her birine dört varant eklenen hisselerle özel tahsisli işlemlerden toplam 28,7 milyon euro sağladı. İşlemlere Adam Back ve TOBAM'ın da aralarında bulunduğu kurumsal yatırımcılar katıldı. Özel tahsisli finansman iki turdan oluştu. Şirket 28 Ağustos'ta 21,01 milyon euro karşılığında varantlı 36,22 milyon hisse ihraç etti. Back ise 2 Eylül'de 7,64 milyon euro karşılığında varantlı 13,18 milyon hisse daha aldı.

Bu turlar Capital B'nin ortaklık yapısını da değiştirdi. Back'in mevcut sermayedeki payı yüzde 17,64'e, tümüyle sulandırılmış payı yüzde 14,68'e ulaştı. Mevcut sermaye bazında Blockstream Capital Partners yüzde 18,77, TOBAM ise yüzde 3,16 pay tutuyor. Şirket haziranda geniş kapsamlı bir finansman yetkisi almıştı. Ortaklar 100 milyar euroya kadar kredi aracı ihracı ile 5 milyar euroya kadar sermaye artırımına izin verdi. Kararların her biri kullanılan oyların yüzde 95'inden fazlasıyla kabul edildi.

ŞİRKETİN BİTCOİN STRATEJİSİ VE HIZ KESEN ALIMLARI

The Blockchain Group, Temmuz 2025'te Capital B ticari adını kullanmaya başladı. Şirket unvanının Capital B olarak değiştirilmesi ise 17 Haziran 2026'daki genel kurulda onaylandı. Capital B Yönetim Kurulu Üyesi Alexandre Laizet, haziranda şirketin Strategy'nin STRC ve Strive'ın SATA ürünlerinden esinlenen Bitcoin destekli bir kredi aracını Avrupa pazarı için değerlendirdiğini söyledi. Capital B'nin stratejik rezervi şubatta 2 bin 828 Bitcoin'di ve bir dizi alımla haziranda 3 bin 139 birime yükselmişti.

Alımlar sonraki iki ayda hız kesti. Şirket 3 Ağustos'ta bir Bitcoin, 17 Ağustos'ta 280 bin euro karşılığında beş Bitcoin daha alarak rezervini 3 bin 145 birime çıkardı. Yeni 376 birimlik alım, hazineyi 17 Ağustos seviyesine göre yaklaşık yüzde 12 büyüttü. Capital B ayrıca hazine stratejisi kapsamındaki 3 bin 521 Bitcoin'in yanı sıra operasyonel ihtiyaçlar için ayrılmış 61 Bitcoin daha tutuyor. Şirket bu birimleri stratejik rezervden ayrı tutuyor ve performans göstergelerine dahil etmiyor.

BTC GETİRİSİ VE 8 EYLÜL HİSSE BİRLEŞTİRMESİ

Capital B, son finansman ve alımın ardından yıl başından bu yana yüzde 2,17'lik BTC getirisi bildirdi. Bu oran 17 Ağustos'ta yüzde 2,14, 1 Haziran'da yüzde 1,85 seviyesindeydi. Şirket BTC getirisini, stratejik Bitcoin varlıkları ile tümüyle sulandırılmış hisseler arasındaki oranın bir dönemdeki yüzde değişimi olarak tanımlıyor. Şirket ayrıca bu göstergenin geleneksel finanstaki getiriyle aynı olmadığını vurguluyor. Gösterge, hissedar getirisini, faaliyet gelirini ya da Bitcoin varlıklarından elde edilen yatırım getirisini ölçmüyor.

Şirket, son sermaye turlarını 8 Eylül'de uygulanacak 10'a 1 hisse birleştirmesinden bir gün önce tamamladı. Birleştirmeyle mevcut her 10 hisse tek yeni hisseye dönüşecek. İşlem, şirketin dolaşımdaki dönüştürülebilir tahvillerinin ve varantlarının koşullarında da uyarlama gerektiriyor. İki özel tahsiste verilen 197,6 milyon varantın tamamının kullanılması, şirkete yaklaşık 185,3 milyon euro ek sermaye sağlayabilir. Yeni hisseler 8 Eylül'de Euronext Growth Paris'te işlem görmeye başlayacak.