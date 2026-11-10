Çin Blockchain ve yapay zeka kaydını birleştirdi - Son Dakika
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Çin Blockchain ve yapay zeka kaydını birleştirdi

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Çin Blockchain ve yapay zeka kaydını birleştirdi
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Çin'de Blockchain ve yapay zeka hizmeti sunan şirketlerin kayıt başvuruları artık tek adresten yapılacak. Kripto para faaliyetlerine yönelik yasak ise şubat ayında Çin Merkez Bankası ve diğer yedi kurumun yayımladığı ayrı bir bildirimle yürürlükte kalıyor.

Çin Siber Uzay İdaresi (CAC), Blockchain ve yapay zeka hizmetleri için tek bir ulusal kayıt sistemi devreye aldı. Sistem, blok zinciri hizmetlerinin yanı sıra üretken yapay zeka, algoritma ve derin sentez hizmetlerini kapsıyor.

Yeni sistemin açılmasıyla algoritma ve Blockchain hizmetleri için kullanılan iki eski kayıt sistemi kapatıldı. Kurum, adımla kayıt işlerini standart hale getirmeyi, başvuru ve sorgulamayı kolaylaştırmayı amaçladığını açıkladı. Şirketler ve bireyler kayıt bilgilerini yeni platform üzerinden gönderip sorgulayabilecek.

10 İŞ GÜNÜNDE KAYIT ZORUNLULUĞU

Blockchain şirketleri için temel kurallar, Şubat 2019'da yürürlüğe giren Blok Zinciri Bilgi Hizmetleri Yönetmeliği'nde yer alıyor. Yönetmelik, şirketlerin hizmete başladıktan sonraki 10 iş günü içinde kayıt yaptırmasını şart koşuyor. Değişiklikler beş iş günü içinde bildiriliyor.

Hizmeti sonlandıracak şirketlerin iptal işlemlerini 30 iş günü önceden başlatması gerekiyor. Eksiksiz başvuruların sonuçlandırılması için yetkililere 20 iş günü süre tanınıyor. Kayıtlı şirketlerden kayıt numaralarını göstermeleri isteniyor.

Kullanıcıların gerçek kimliğinin doğrulanması ve içerik güvenliğinin sağlanması da kurallar arasında bulunuyor. Şirketler verilerin yedeğini en az altı ay saklamak ve denetimlerde yetkililerle iş birliği yapmakla yükümlü tutuluyor. Yeni ürünlerde güvenlik değerlendirmesi şartı aranıyor.

KRİPTO YASAĞI VE 2030 HEDEFİ

Kriptoya yönelik kısıtlamalar ise ayrı bir düzenlemeden geliyor. Çin Merkez Bankası ve diğer yedi kurumun Şubat 2026'da yayımladığı bildirim, kripto para takasını, token ile fon toplamayı ve belirli diğer kripto finans faaliyetlerini yasaklıyor.

Bildirime göre yurt dışındaki kurum ve kişiler Çin anakarasındaki kuruluşlara yasa dışı yoldan kripto para hizmeti sunamıyor. Yurt içinde gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenizasyonu, yani bu varlıkların Blockchain üzerinde dijital paya dönüştürülmesi de yalnızca belirlenen finansal altyapı üzerinden ve izinle yapılabiliyor.

Bildirim, şirket unvanlarında ve faaliyet alanlarında "kripto para", "kripto varlık", "stablecoin" ve "RWA" ifadelerinin kullanılmasını da engelliyor. Yeni kayıt sistemi duyurusu ise yasaklı ifadeler listesine ekleme yapmıyor.

Pekin yönetimi, ekim ayında açıklanan bilgi teknolojileri planıyla 2030'a kadar ulusal bir blok zinciri ağı kurmayı hedefliyor. Ağ, merkezi bir omurga, bölgesel merkezler ve dağıtık dijital kimlik hizmetlerini de içeren ortak altyapıdan oluşacak.

Planda bölgesel uygulamalar da sıralanıyor. Pekin, Tianjin ve Hebei çevresinde havalimanı lojistiği, Yangtze Nehri Deltası'nda ticaret ve finans, Chengdu-Chongqing bölgesinde ticaret, üretim ve tarım uygulamaları hedefleniyor.

Çin Halk CumhuriyetiKripto ParaYapay ZekaSon Dakika

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