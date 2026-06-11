Coinbase ve Ripple Mastercard'ın yapay zeka ödeme ağına katıldı - Son Dakika
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Coinbase ve Ripple Mastercard'ın yapay zeka ödeme ağına katıldı

Coinbase ve Ripple Mastercard\'ın yapay zeka ödeme ağına katıldı
11.06.2026 11:34
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Mastercard, yapay zeka ajanlarının insan müdahalesi olmadan kart, hesap ve stablecoinlerle ödeme yapmasını sağlayan Agent Pay for Machines hizmetini duyurdu. Coinbase, Ripple ve Solana Vakfı dahil 30'dan fazla şirket sisteme ilk aşamada katıldı.

Şirketin vizyonunda yapay zeka ajanları, birbirleriyle kesintisiz işlem yapan ekonomik aktörlere dönüşüyor. Mevcut ödeme rayları sentin kesirlerine inen mikro tutarlar için fazla pahalı kalıyor ve sürekli programatik kullanıma uygun tasarlanmadı. Yeni hizmet bu boşluğu, küresel ağın üzerine eklenen ve bu işlemleri makine hızında yetkilendirip takas eden bir katmanla dolduruyor. Mastercard Ürün Direktörü Jorn Lambert, "Agent Pay for Machines, yapay zeka iş modellerinde bir patlamanın koşullarını yaratacak." ifadesini kullandı.

Sistem dört temel yetenek üzerine kuruldu. Her ajan, dijital kimlik çerçevesi Verifiable Intent ile kimliklendiriliyor. Kurumlar harcama limitlerini ve yetki kurallarını programlanabilir olarak tanımlıyor. Doğrulanan ajanlar sağlayıcılar arasında işlem yapıyor ve takas garantili biçimde tamamlanıyor.

STABLECOİN TAKASI SİSTEMİN MERKEZİNDE

Çoklu kanal takas yapısı kripto tarafını doğrudan kapsıyor. Coinbase, kendi kuluçkasından çıkan x402 gibi açık standartların ve programlanabilir dijital doların ajanlar arası ticareti ölçekleyeceğini belirtti. Tempo da Machine Payments Protocol altyapısıyla stablecoin takas tarafında sisteme bağlandı. RippleX yöneticisi Markus Infanger ise Mastercard'ın zincir üstü regüle stablecoin takasına yönelmesini kurumsal standarda geçişin işareti olarak yorumladı.

İlk ortaklar listesi geleneksel finansla kripto altyapısını aynı çatıda buluşturuyor. Stripe, Adyen ve Cloudflare gibi teknoloji şirketlerinin yanında Aave Labs, OKX, Polygon ve MoonPay gibi kripto oyuncuları da listede yer alıyor. Rakip ağ Visa da yapay zeka ödeme altyapısı denemelerine başlamıştı.

GEÇEN YIL TANITILAN AGENT PAY'İN DEVAMI

Yeni hizmet, geçen yıl tanıtılan Agent Pay programının üzerine inşa edildi. İlk program güvenilir ajanların ödemelere katılım çerçevesini çizmişti. Agent Pay for Machines ise dijital ticaretin arka planında kesintisiz akan yüksek frekanslı küçük işlemlere odaklanıyor.

Hamle, şirketin hızlanan kripto genişlemesine ekleniyor. Mastercard küresel ağında USDC, PYUSD ve RLUSD ile stablecoin tabanlı kart takasını devreye almıştı. Şirket Mart'ta stablecoin girişimi BVNK'yi satın almak için anlaşmış ve kısa süre önce New York eyaletinde BitLicense almıştı.

Mastercard öncelikli kullanım senaryolarını ortaklarıyla birlikte doğrulayacak ve sektörler arası ortak kuralları bu süreçte belirleyecek.

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Son Dakika Kripto Para Coinbase ve Ripple Mastercard'ın yapay zeka ödeme ağına katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Coinbase ve Ripple Mastercard'ın yapay zeka ödeme ağına katıldı - Son Dakika
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