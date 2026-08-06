Coldcard vurgunu kripto şirketlerine yarayabilir - Son Dakika
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Coldcard vurgunu kripto şirketlerine yarayabilir

Coldcard vurgunu kripto şirketlerine yarayabilir
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Yatırım bankası Cantor, Coldcard vurgununun kullanıcıları profesyonel saklama hizmetlerine yöneltebileceğini ve bunun kripto şirketlerine yarayabileceğini değerlendirdi. Banka, Coinbase, Robinhood ve BitGo gibi şirketleri olası fayda sağlayacak taraflar arasında saydı.

Cantor'a göre Coldcard vurgunu, kurumsal kripto benimsemesinden yararlanan şirketlerin cazibesini güçlendirebilir. Banka, olayın Coldcard kullanıcılarını kendi cüzdanlarını yönetmek yerine profesyonel saklama sağlayıcılarına yöneltebileceğini belirtti. Ayrıca vurgunun spot Bitcoin ETF'lerine talebi de artırabileceğini kaydetti.

Bankaya göre artan müşteri akışından Robinhood, Coinbase, BitGo, Bullish, eToro ve Gemini gibi şirketler yararlanabilir. Bu şirketler, farklı ölçekte saklama, işlem veya aracılık hizmetleri sunuyor.

Cantor'da dijital varlık uzmanı Nico Pasquariello, çarşamba günü müşterilere gönderdiği notta olayın etkisinin ikincil kalacağını belirtti. Pasquariello, vurgunun ardından saklama şirketlerine ve borsalara token akışının artmasını beklediklerini söyledi. Vurgun, Coldcard cüzdanlarının yazılımındaki bir güvenlik açığından kaynaklandı. 30 Temmuz'dan bu yana 5.200'den fazla adresten en az 1.816 Bitcoin çalındı. Bu Bitcoinlerin toplam değeri yaklaşık 114 milyon doları buldu.

1.816 BİTCOİN ÇALINDI: TÜM DONANIM CÜZDANLARI GÜVENSİZ DEĞİL

Vurgun, tüm donanım cüzdanlarının artık güvensiz olduğu anlamına gelmiyor. Açık, Bitcoin ağını veya modern şifreleme yöntemlerini hedef almadı. Bunun yerine cüzdanların özel anahtar üretiminde kullandığı rastgelelik mekanizmasını zayıflattı. Uzmanlar, farklı üreticilerin rastgelelik için farklı yöntemler kullandığını ve sorunun tek bir üretici ile cihaz serisiyle sınırlı olduğunu vurguluyor. Uzmanlar ayrıca, tek bir cihaz veya üreticideki hatanın tüm varlıkları riske atmasını önleyen çoklu imza ve bağımsız rastgelelik üretimi gibi mimari çözümler öneriyor.

FRNT RAPORU: 2023 AÇIĞI SONRASI GÜVENLİK GÜNDEMDE

Finans firması FRNT Financial, vurgunun bireysel saklamada kontrol ile operasyonel güvenlik arasındaki temel dengeyi açığa çıkardığını belirtti. Firmaya göre birçok Bitcoin sahibi varlıklarını kendisi kontrol etmeyi tercih etse de özel anahtarı üreten donanım ve yazılıma güvenmek zorunda kalıyor. FRNT, çarşamba günkü raporunda topluluğun tepkisini "kalpleri kırık" ifadesiyle aktardı. Firma, etkilenen birçok kullanıcının bireysel saklama için önerilen güvenlik uygulamalarına uyduğunu vurguladı.

FRNT, olayı 2023'teki "Milk Sad" açığıyla kıyasladı. O vurgunda hatalı anahtar üretimi, yaklaşık 900 bin dolar değerinde dijital varlığın çalınmasına yol açmıştı. Firma, Coldcard saldırısının bireysel saklama modelini tümüyle zayıflatmak yerine cüzdan üreticilerini güvenlik önlemlerini güçlendirmeye iteceğini öngördü.

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