CZ yapay zeka yükselirken Bitcoin'in gücünü başka yerde gördü - Son Dakika
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CZ yapay zeka yükselirken Bitcoin'in gücünü başka yerde gördü

CZ yapay zeka yükselirken Bitcoin\'in gücünü başka yerde gördü
21.07.2026 13:00
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Binance'in kurucusu Changpeng Zhao (CZ), Bitcoin'in 21 milyonluk arz tavanı ile JPMorgan üst yöneticisi Jamie Dimon'ın bu yıl 725 milyar dolar çekmesini beklediği yapay zeka yatırım döngüsü arasına bir çizgi çekti. CZ'ye göre yapay zeka üretkenliği artırıyor, Bitcoin ise sabit arzıyla serveti enflasyondan koruyor.

CZ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yapay zeka ile Bitcoin'in ayrı finansal ve ekonomik roller üstlendiğini savundu ve yapay zekadaki hızlı ilerlemelerin, itibari paralar satın alma gücünü yitirdiğinde yatırımcıyı koruyabileceği fikrini reddetti. Yönetici, yapay zekanın harika olduğunu, fakat kişiyi enflasyona karşı korumadığını, bunu Bitcoin'in yaptığını belirtti.

CZ'ye göre yapay zeka üretkenliği yükseltebilir, iş verimliliğini iyileştirebilir ve teknolojik gelişimi destekleyebilir. Bitcoin ise sahiplerine arzı genişletilemeyen bir varlığa erişim sunuyor. Bu karşılaştırma, Bitcoin'i hızlı büyüyen bir başka teknoloji yatırımı gibi görmek yerine kıtlığı cazibesinin merkezine yerleştiriyor. Yöneticiye göre yapay zeka ürünleri geliştiren şirketler, genişlemeyi finanse etmek için ek hisse ihraç edebilir ya da yeni sermaye toplayabilir. Bu tür finansman mevcut hissedarları sulandırabilirken, Bitcoin protokolü toplam arzı 21 milyon adetle sınırlıyor ve hiçbir şirketin ya da hükümetin bu arzı artırmasına izin vermiyor.

CZ YAPAY ZEKA İLE BİTCOİN'İ RAKİP GÖRMÜYOR

CZ daha önce, yapay zeka furyasının geçici olarak Bitcoin ve diğer varlıklardan para çekebileceğini kabul etmişti. Yöneticiye göre OpenAI ve Anthropic gibi özel şirketler büyük fon turları çekerken bazı yatırımcılar, yapay zeka fırsatlarına yönelmek için ellerindeki varlıkları satabilir. Sermaye için bu rekabete karşın CZ, Bitcoin ile yapay zekayı doğrudan rakip olarak görmüyor. Yöneticinin çerçevesine göre yapay zeka şirketlerin daha fazla mal ve hizmet üretmesine yardımcı oluyor, Bitcoin ise yatırımcılara ek ihraçla sulandırılamayan bir varlık tutma imkânı veriyor.

Bu ayrım, iki temaya bağlı riskleri de birbirinden ayırıyor. CZ'ye göre bir yapay zeka şirketinin değeri, teknoloji harcamasını kalıcı bir işe dönüştürme ve rakipleriyle yarışabilme becerisine bağlı. Bitcoin sahipleri farklı risklerle karşılaşıyor, fakat varlığın programlanmış kıtlığı tek bir yönetim ekibinin satış hedeflerini tutturmasına ya da pazar payını korumasına bağlı değil.

DIMON YAPAY ZEKA HARCAMASINI TSUNAMİYE BENZETTİ

Yapay zeka altyapısına talep güçlü seyrediyor. JPMorgan üst yöneticisi Jamie Dimon, ilgili yatırımların bu yıl 725 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor. Dimon iyimserliğini, sektöre giren sermayenin hacmine ve ABD ekonomisinin süregelen gücüne bağladı. Harcama döngüsünü durdurmanın zorluğunu anlatan Dimon, bunun güç kazanan bir dalgaya benzediğini söyledi. Yöneticiye göre bir boğa piyasasının içindeler ve bu küçük bir tsunami gibi, böyle bir şey olduğunda onu durdurmak çok zor.

Dimon'ın görüşü, yapay zekanın büyük miktarda yatırımcı sermayesini çekmeyi sürdüreceği yönündeki CZ değerlendirmesini destekliyor. İki yönetici Bitcoin konusunda ise keskin biçimde ayrışıyor. JPMorgan'ın başındaki isim kripto parayı defalarca eleştirdi, CZ ise enflasyon savını varlığın sabit ihracı üzerine kurdu.

BLACKROCK BORÇ KAYGISINI BİTCOİN'E BAĞLADI

Artan kamu borçlanması, CZ'nin duruşunun arkasındaki parasal kaygılara ağırlık kattı. Bitcoin'i uzun süredir eleştiren Dimon bile son dönemde, önümüzdeki yıllarda piyasaları etkileyebilecek kamu borcu ve jeopolitik risklere karşı uyardı. BlackRock yöneticileri de mali baskıyı Bitcoin'in yatırım savıyla ilişkilendirdi. Şirketin dijital varlıklar başkanı Robert Mitchnick, ABD borcu ve süregelen bütçe açıklarına ilişkin kaygının kripto para için önemli bir talep kaynağına dönüşebileceğini savundu.

BlackRock üst yöneticisi Larry Fink de 2025 yıllık mektubunda benzer bir uyarı yaparak kontrol edilemeyen ABD borcunun zamanla doların rezerv para statüsünü tehdit edebileceğini belirtti. Fink'e göre yatırımcılar ulusal paralara güvenini yitirip hükümet denetimi dışında alternatifler ararsa Bitcoin gibi merkeziyetsiz varlıklar bundan yararlanabilir. Şirketin sabit getirili ekibi de artan ABD borcunu, uzun vadeli hazine tahvillerine ve dolara olan talep için bir risk olarak tanımladı.

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Son Dakika Kripto Para CZ yapay zeka yükselirken Bitcoin'in gücünü başka yerde gördü - Son Dakika

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