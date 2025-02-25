Donald Trump'ın oğlu Eric Trump Bitcoin açıklamasıyla şaşırttı: Fırsatı değerlendirin - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Donald Trump'ın oğlu Eric Trump Bitcoin açıklamasıyla şaşırttı: Fırsatı değerlendirin

Geniş Video İzle

Bitcoin 87 bin doların altına düşerken, Strategy 2 milyar dolarlık yeni alım yaptı. Bitcoin varlıklarını artıran Strategy'nin bu hamlesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump'ın sözleri dikkat çekti.

25.02.2025 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin fiyatı üç ay sonra ilk kez 87 bin doların altına gerileyerek kripto piyasalarında sarsıntıya neden oldu. Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı Strategy, bu düşüş karşısında 2 milyar dolarlık yeni alım yaparak toplamda 499 bin BTC'ye ulaştı. Piyasada korku hakim olurken, Strategy CEO'su Michael Saylor'ın "Bitcoin şu anda satışta" açıklaması, düşüşün bazı büyük yatırımcılar tarafından fırsat olarak görüldüğünü ortaya koyuyor. Bu açıklamaya ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump destek verdi.

Bitcoin'de Sert Düşüşü Kurumsal Yatırımcılar Fırsat Olarak Görüyor

25 Şubat tarihinde Bitcoin, son üç ayın en düşük seviyesi olan 87.000 doların altına geriledi. Bu düşüş, kripto para piyasalarında genel bir düşüş eğilimini tetikledi. Dünyanın en büyük kripto parası, gün içerisinde değerinin yüzde 7'sinden fazlasını kaybetti.

Strategy (eski adıyla MicroStrategy) CEO'su Michael Saylor, yaşanan düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirdi ve sosyal medya hesabından "Bitcoin şu anda satışta" açıklamasını yaptı.

Uzun yıllardır Bitcoin'e karşı şüpheci tavrıyla bilinen ve altın yatırımını savunan Peter Schiff ise Saylor'ın bu iyimser yaklaşımına katılmadığını belirtti. Schiff, "Asıl büyük satış dalgası henüz başlamadı. Bitcoin'e yatırım yapmayı düşünüyorsanız, biraz daha beklemenizde fayda var." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump da konuyla ilgili sosyal medyada "Düşüşleri satın alın!!!" mesajını paylaşarak piyasalara destek verdi.

Jan3 şirketinin CEO'su Samson Mow ise Saylor'ın stratejisine destek çıkarak, "Saylor'ın bu düşüşleri değerlendirmek için birkaç milyar doları kenara ayırması gerekiyor." yorumunda bulundu.

Strategy firması, son dönemde oldukça agresif bir Bitcoin alım politikası izliyor. Şirket, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Bitcoin başına ortalama 97.514 dolar ödeyerek toplam 2 milyar dolar değerinde 20.365 BTC satın aldığını duyurdu. Bu alım, firmanın önümüzdeki üç yıl içinde dönüştürülebilir sıfır kuponlu tahviller aracılığıyla fon toplayarak 42 milyar dolar değerinde Bitcoin biriktirmeyi hedefleyen "21/21" planının bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Bu son alımla birlikte Strategy'nin toplam Bitcoin varlığı 499.096 BTC'ye ulaştı. Bu miktar, mevcut piyasa fiyatlarıyla yaklaşık 47 milyar dolar değerinde ve Bitcoin'in toplam arzının yaklaşık yüzde 2,4'ünü oluşturuyor. Bu rakamlar, Strategy'yi dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumuna getiriyor.

Bitcoin'deki sert düşüş, diğer kripto paralara da yansıdı. Ethereum (ETH) yüzde 10,5 düşüşle 2.388 dolara gerilerken, Solana (SOL) yüzde 13 değer kaybederek 137,87 dolar seviyesine indi. Bitcoin'in toplam piyasa değeri de 1,76 trilyon dolara kadar geriledi.

Piyasadaki korku atmosferini yansıtan Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, sosyal medya aktivitesi, fiyat dalgalanmaları ve güncel trendler değerlendirildiğinde 25 puan ile "aşırı korku" seviyesini gösteriyor.

Donald Trump\'ın oğlu Eric Trump Bitcoin açıklamasıyla şaşırttı: Fırsatı değerlendirin
CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır

Donald Trump, Donald Trump, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Donald Trump'ın oğlu Eric Trump Bitcoin açıklamasıyla şaşırttı: Fırsatı değerlendirin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Yılmaz:
    bu ne derse tersini yapın mal satacak bunlar 5 0 Yanıtla
  • isa kızmaz:
    artık ip itin eline geçti. istediği tarafa sündürecek. bundan sonra dünyayı iyi günler beklemiyor. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:17 Ankara’da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hayatını kaybetti Ankara'da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hayatını kaybetti
18:36 Gürsel Tekin: Türkiye’nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var Gürsel Tekin: Türkiye'nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var
18:06 Anne babalar dikkat Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın Anne babalar dikkat! Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın
16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
07:38 Sigaraya 5 liralık yeni zam yolda Sigaraya 5 liralık yeni zam yolda
07:24 Kulisler yangın yeri: AK Parti’de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak Kulisler yangın yeri: AK Parti'de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak
07:22 Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar Tutuklananlar arasında hakimler de var Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar! Tutuklananlar arasında hakimler de var
01:40 Acun Ilıcalı: Biz arı kovanına çomağı soktuk Acun Ilıcalı: Biz arı kovanına çomağı soktuk
01:19 ’’Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi’’ iddiasına ABD’den yalanlama ''Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi'' iddiasına ABD'den yalanlama
00:43 ’’Maymun’’ benzetmesi başını yaktı Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak ''Maymun'' benzetmesi başını yaktı! Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak
00:29 ’’Mourinho ağlamaya devam etsin’’ demişti Acun Ilıcalı’dan Okan Buruk’a zehir zemberek sözler ''Mourinho ağlamaya devam etsin'' demişti! Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 19:36:31. #1.13#
SON DAKİKA: Donald Trump'ın oğlu Eric Trump Bitcoin açıklamasıyla şaşırttı: Fırsatı değerlendirin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.