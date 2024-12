EigenLayer protokolü Ethereum dışına açılıyor

Kripto Para

Kripto para dünyasının en önemli AR-GE alanlarından biri olan yeniden stakeleme teknolojisi, önemli bir dönüm noktasına ulaşıyor. Wormhole'un mesaj iletim mimarisi ve Nuffle'ın NUFF protokolü, stake edilmiş varlıkların güvenliğini birden fazla protokol ve uygulama için eş zamanlı kullanıma açıyor.

Wormhole ve Nuffle Labs Stake Ağını Büyütüyor

İş birliği proof-of-stake platformlarının verimliliğini artırırken, yeni Blockchain kullanım senaryolarını da mümkün kılıyor. Actively Validated Services (AVS - Aktif Olarak Doğrulanmış Hizmetler) olarak bilinen uygulamalar ve protokoller, özel doğrulama görevleri belirleyebilecek.

Sektör uzmanları, yeniden stakelemenin oracle'lar, Layer 2 rollup'lar ve veri kullanılabilirliği konularında önemli gelişmelere yol açacağını öngörüyor. NEAR Foundation'dan doğan Nuffle Labs, NEAR Data Availability Layer ve NEAR Fast Finality Layer dahil olmak üzere platformu ölçeklendirmek için modüler Blockchain teknolojisi geliştiriyor.

Nuffle CEO'su Altan Tutar, her varlığın yeniden stake edildiği ve endüstrinin daha fazla birbirine bağlandığı bir gelecek vizyonunu paylaştı. Şirket, borç verme, borç alma veya yeniden stakeleme gibi işlemlerin yapılabileceği küresel bir pazar yeri oluşturmayı hedefliyor.