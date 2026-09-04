El Salvador'un Bitcoin birikiminin kaynağı belli oldu - Son Dakika
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El Salvador'un Bitcoin birikiminin kaynağı belli oldu

El Salvador\'un Bitcoin birikiminin kaynağı belli oldu
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Uluslararası Para Fonuna (IMF) göre El Salvador, son dönemdeki Bitcoin birikimini kamu kaynağı kullanmadan özel bağışlarla sağladı. Açıklamayla birlikte duyurulan teknik mutabakat, gerekli koşullar tamamlanırsa yaklaşık 140 milyon dolarlık ek ödemenin önünü açacak.

IMF, 3 Eylül'deki açıklamasında El Salvador'un sunduğu belgelere göre 27 Haziran 2025'ten bu yana biriktirilen Bitcoinlerin özel bağışlardan geldiğini belirtti. Fon, bu birikimde kamu kaynağı kullanılmadığını bildirdi. IMF uzmanları ile El Salvador yetkilileri, Genişletilmiş Fon Kolaylığı (EFF) programının birlikte yürütülen ikinci ve üçüncü değerlendirmelerinde teknik mutabakata vardı. Fon, belgelenen bağışların ötesinde yeni Bitcoin birikimi beklemediğini de açıkladı. Bağışçıların kimliği ve alınan Bitcoin miktarı açıklanmadı.

Bu açıklama, El Salvador'un Stratejik Bitcoin Rezervi'ne bağlı cüzdanlardaki büyümenin nasıl gerçekleştiğini de aydınlattı. Ülkenin resmî takip sitesinde görülen bakiye, Kasım 2025'te binden fazla Bitcoin arttı. Sonraki günlük 1 Bitcoinlik eklemelerle bakiye 7 bin 764 Bitcoin'e ulaştı. Bu artış, hükümetin IMF taahhütlerine rağmen alım yapıp yapmadığı sorusunu gündeme getirmişti. Blok zinciri kayıtları cüzdana Bitcoin girişini gösteriyor. Bu kayıtlar tek başına işlemin satın alım, kamu cüzdanları arasındaki transfer veya bağış kaynaklı olup olmadığını açıklamıyor. Devlet Başkanı Nayib Bukele, Mart 2025'te IMF anlaşmasına rağmen Bitcoin alımlarının durmayacağını söylemişti.

140 MİLYON DOLARLIK IMF ÖDEMESİ YAKLAŞTI

Mutabakatın kesinleşmesi, IMF Yürütme Kurulunun onayını ve üzerinde anlaşılan ön adımların tamamlanmasını gerektiriyor. Bu koşullar yerine gelirse El Salvador, 101,96 milyon Özel Çekme Hakkı'na (SDR) denk gelen yaklaşık 140 milyon dolar alacak. IMF, 40 aylık programı Şubat 2025'te onayladı. Program yaklaşık 1,4 milyar dolarlık finansman imkânı sunuyor. El Salvador bugüne kadar 172,32 milyon SDR aldı. Fon, El Salvador ekonomisinin beklentileri aştığını belirterek 2026 için yüzde 4,5 büyüme öngördü. Açıklamada, ülkenin Mali Sorumluluk Yasası'nın kamu borcunu 2030'a kadar gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 80'ine indirme hedefi de vurgulandı.

CHIVO'NUN ÇOĞUNLUK PAYI ÖZEL OPERATÖRE DEVREDİLDİ

El Salvador, Bitcoin politikasıyla birlikte tanıttığı Chivo cüzdanındaki kamu payını büyük ölçüde azalttı. Chivo'nun çoğunluk payı ve işletme kontrolü, kimliği açıklanmayan özel bir işletmeciye devredildi. Hükümet azınlık payını ve müşteri varlıklarının saklanması sorumluluğunu korudu. İki taraf ayrıca dijital varlıklara yönelik yasal düzenlemeleri ve denetim çerçevesini güçlendirecek adımlarda anlaştı.

Ülke, 2021'de Bitcoin'i yasal ödeme aracı yapan ilk devlet olmuştu. IMF anlaşması sonrasında özel sektörde Bitcoin kabulü gönüllü hale geldi. Vergilerin ABD dolarıyla ödenmesi zorunlu tutuldu ve kamunun Bitcoin faaliyetlerine katılımı sınırlandı.

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Son Dakika Kripto Para El Salvador'un Bitcoin birikiminin kaynağı belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: El Salvador'un Bitcoin birikiminin kaynağı belli oldu - Son Dakika
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