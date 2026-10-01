Enerji devinden Cardano hamlesi

Cardano Vakfı'nın 30 Eylül'deki açıklamasına göre projeler, Petrobras ve Brezilya'daki PUC-Rio Üniversitesinin katılımıyla geliştirildi. Blockchain ağı Cardano, havacılık yakıtının sağladığı çevresel faydanın kime ait olduğunu kaydetmek ve dizelin üretimden kullanıma uzanan yolculuğunu izlemek için kullanılıyor.

AYNI ÇEVRESEL FAYDANIN İKİ KEZ SAYILMASI ÖNLENECEK

Havacılık uygulaması, sürdürülebilir yakıtın fiziksel teslimatı ile kullanımından doğan çevresel faydayı birbirinden ayıran bir modele dayanıyor. Böylece yakıt başka bir yerde kullanılsa bile onunla bağlantılı çevresel kazanım bir havayoluna, şirkete veya yolcuya tahsis edilebiliyor.

Model, aynı çevresel kazanımın birden fazla kez sahiplenilmesi sorununa çözüm arıyor. Sistem, yakıt sertifikasına bağlı çevresel faydayı CS-SAF adlı dijital tokenlarla temsil ediyor. Kayıtlar, faydanın kaynağını ve kime aktarıldığını gösteriyor. Kullanılan tokenların yeniden talebe kapatılmasıyla aynı hakkın tekrar sayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yolcular da uygulamaya kalkış ve varış havalimanlarını girerek kendilerine karşılık gelen CS-SAF miktarını hesaplayabiliyor. Ardından rota, mesafe ve tahsis edilen miktarı gösteren bir sertifika alabiliyor. Bu kayıt, yolcunun uçtuğu uçağın mutlaka söz konusu yakıtı kullandığı anlamına gelmiyor. Çevresel faydanın hangi yakıt sertifikasından geldiğini izlemeye yarıyor.

DİZELİN ÜRETİMDEN KULLANIMA YOLCULUĞU İZLENECEK

İkinci proje, Petrobras'ın yenilenebilir dizel markası Diesel R'ye odaklanıyor. Önerilen model, üretim, taşıma ve kullanım aşamalarında dijital kontrol noktaları oluşturarak farklı kuruluşların elindeki verileri birbirine bağlamayı amaçlıyor.

Bu yapı, şirketin tedarikçileri ve lojistik ortakları gibi dış taraflarla bağlantılı dolaylı emisyonların raporlanmasına destek verebilir. Yakıtın her aşamasından gelen bilgilerin ortak bir kayıt üzerinden izlenmesi, çevresel hesapların denetlenmesini kolaylaştırabilir.

Çalışmalar araştırma ve geliştirme işbirliğinin parçası olarak yürütülüyor. Uygulamaların kapsadığı yakıt miktarı ve daha geniş ticari kullanıma geçiş takvimi henüz açıklanmadı.